L’ANC organise son dernier rassemblement à Soweto

Sous la bannière Siyanqoba (Zulu pour We Are Conquering), le Congrès national africain (ANC) au pouvoir en Afrique du Sud a tenu samedi son dernier rassemblement alors qu’il fait campagne pour un septième mandat record.

Les sondages d’opinion dressent un tableau différent, suggérant que MK pourrait obtenir entre 8 % et 13 % des voix nationales et contribuer à priver l’ANC d’une majorité parlementaire.

Une enquête publiée le mois dernier a montré que la corruption était la deuxième préoccupation des Sud-Africains, après les coupures d’électricité qui ont laissé les maisons et les entreprises sans électricité jusqu’à 12 heures par jour.

Cependant, il n’y a pas eu de coupure de courant depuis près de deux mois maintenant, ce qui amène les cyniques à dire que l’ANC a miraculeusement gardé les lumières allumées pendant la campagne – et qu’elles s’éteindront à nouveau après les élections.

M. Ramaphosa a déclaré que les centrales électriques étaient désormais « mieux entretenues » et que « l’excellent travail » pour lutter contre la crise énergétique serait « achevé » au cours du prochain mandat de l’ANC.

Malgré les nombreux problèmes auxquels l’Afrique du Sud est confrontée – notamment les pénuries d’eau et la détérioration des routes et des voies ferrées – l’ANC est presque certain de rester le parti le plus important, même s’il ne parvient pas à dépasser le seuil des 50 %.

De nombreux électeurs lui attribuent encore le mérite d’avoir mis fin au système raciste de l’apartheid et d’avoir amélioré leurs conditions de vie en créant un État-providence et en fournissant des logements, même si le sans-abrisme reste un problème majeur.

Incapable d’égaler le soutien de l’ANC, le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique (DA), doit tenir son dernier rassemblement électoral dans un stade de 20 000 places plus tard dimanche.

Un sondage d’opinion Ipsos publié le mois dernier ne lui accordait qu’environ 22 % des voix, tandis que le sondage de suivi de la Social Research Foundation évaluait son soutien au début du mois entre 24 % et 27 %.

Les chances de l’ANC de rester le plus grand parti ont été renforcées par le fait que l’opposition est fortement divisée. Au total, 51 partis d’opposition sont en lice pour les sièges au Parlement.

Mais le DA a également été frappé par des scissions. Deux de ses principaux dirigeants noirs – Mmusi Maimane et Herman Mashaba – ont quitté le parti après les élections de 2019 et ont formé leurs propres partis pour se présenter aux élections de mercredi.

M. Ramphosa a fustigé le DA lors de son dernier meeting de campagne.

Sans le nommer, il a qualifié de « scandaleuse » la promesse du parti de supprimer progressivement le salaire minimum national, surtout « en ces temps difficiles ».

« Ce sont les mêmes forces réactionnaires qui ne voient rien de mal à payer des salaires d’esclaves aux migrants illégaux tout en privant les travailleurs respectueux des lois du droit à un salaire décent », a ajouté M. Ramaphosa.

Le soutien du DA vient principalement des minorités raciales – y compris les musulmans de couleur, comme on appelle les Sud-Africains métis, et les communautés asiatiques.

Les musulmans représentent moins de 2 % de la population, mais comme chaque vote compte, l’ANC espère qu’ils voteront pour le parti en raison du fort soutien qu’il a manifesté aux Palestiniens, traînant Israël devant la Cour internationale de Justice pour génocide. , ce qu’Israël nie.