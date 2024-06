L’ANC évalue les options de coalition alors qu’elle fait face à un coup dur lors des élections sud-africaines

Le Congrès national africain était sur le point de subir samedi un coup dur lors des élections générales du pays, déclenchant des discussions internes frénétiques sur les possibles permutations d’un futur gouvernement de coalition.

Avec plus de 99 pour cent des voix comptées, l’ANC arrive avec 40,2 pour cent, suivi par l’Alliance démocratique, orientée vers le marché, en deuxième position avec 21,7 pour cent.

Le parti uMkhonto weSizwe de Jacob Zuma, dont la formation il y a six mois a bouleversé les calculs électoraux, a obtenu 14,7 pour cent, un score étonnamment élevé.

L’ANC est dans un « état d’incrédulité » quant au résultat des élections, selon des membres du parti. Il doit maintenant réfléchir à la manière dont il peut continuer à gouverner et s’il peut conserver Cyril Ramaphosa à sa tête.

Le comité exécutif national du parti, son principal organe décisionnel, se réunira dimanche pour discuter de ce qui est sans doute la plus grande crise du mouvement au cours des 30 dernières années.

« C’est apocalyptique et peut-être même existentiel pour l’ANC », a déclaré Richard Calland, professeur de droit et analyste politique. «Cela pose la question de savoir quel type de parti ils veulent former à l’avenir : veulent-ils être un parti qui gouverne depuis le centre et défend la Constitution, ou veulent-ils se laisser pousser à l’extrême, là où les La queue populiste remue le chien ?

« C’est une défaite retentissante pour l’ANC », a déclaré un proche du parti.

« Les méchants diront que c’est une défaite pour Cyril et que nous avons perdu parce que nous nous sommes débarrassés de [Julius] Malema, Zuma, Ace [Magashule] », a déclaré la personne, faisant référence à d’anciens membres éminents qui avaient été chassés. « L’autre camp soutiendra qu’il s’agit d’une défaite parce que le projet de renouveau n’est pas suffisamment approfondi pour regagner la confiance des électeurs. »

Le Parlement dispose de 14 jours pour élire un président après la proclamation des résultats.

Si des mesures sont prises pour évincer Ramaphosa, les spéculations porteront sur qui pourrait le remplacer et ce que cela pourrait signifier pour la composition d’une éventuelle coalition. Les analystes ont déclaré que si Paul Mashatile, vice-président de l’ANC, prenait la relève, il serait plus enclin à conclure un accord avec le député de Zuma et éventuellement avec les combattants de la liberté économique de Malema, une décision susceptible de perturber les marchés financiers.

Parmi les autres noms mentionnés comme possibilités extérieures pour succéder à Ramaphosa figurent Gwede Mantashe, le puissant ministre de l’énergie, et Naledi Pandor, le ministre des Affaires étrangères.

Susan Booysen, analyste politique et professeur émérite à l’université Wits, a donné à Ramaphosa une bonne chance de s’accrocher. « Même si l’ANC veut se débarrasser de Ramaphosa, il n’existe pas à ce stade d’autre dirigeant crédible », a-t-elle déclaré.

Une personne proche de l’ANC a déclaré : « Je ne pense pas que quiconque soit prêt à lever la main et à poignarder Cyril pour l’instant. »

Si Ramaphosa reste, les analystes estiment que les chances d’une alliance formelle ou informelle avec le DA augmenteraient. L’une des possibilités envisagées était celle d’un gouvernement d’unité nationale comprenant l’ANC et le DA, avec la participation d’autres partis plus petits, dont le Parti de la liberté Inkatha.

L’ANC pourrait plutôt mettre en place un gouvernement minoritaire avec le soutien du DA sur une base ad hoc. En échange, le DA pourrait se voir attribuer le poste de président de la Chambre, lui donnant ainsi le contrôle du processus parlementaire.

« Les modèles potentiels font encore l’objet d’un profond débat mais semblent s’articuler autour de deux options majeures », a déclaré un membre du DA qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler des discussions internes du parti.

Un modèle d’offre et de confiance « dans lequel le DA obtiendrait certaines concessions politiques et prendrait le contrôle du corps législatif » était une possibilité, a-t-il déclaré.

Alternativement, le DA pourrait envisager un « modèle global de gouvernement d’unité nationale » avec l’ANC et l’IFP afin « d’éviter une coalition nationale EFF/MK/ANC dont nous savons qu’elle serait dévastatrice pour l’Afrique du Sud ».