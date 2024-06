CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) — Le Congrès national africain d’Afrique du Sud n’examinera aucune demande de la part d’éventuels partenaires de la coalition visant à ce que le président Cyril Ramaphosa démissionne, a déclaré dimanche un haut responsable, alors que l’ANC tentait de présenter un front uni après un résultat électoral cinglant a mis fin à sa majorité de 30 ans.

Alors que l’Afrique du Sud se dirige vers une série de pourparlers complexes visant à former pour la première fois un gouvernement de coalition nationale et à établir la stabilité, le secrétaire général de l’ANC, Fikile Mbalula, a déclaré que Ramaphosa resterait à la tête du parti et que d’autres pourraient lui demander de démissionner pour que les négociations puissent aller de l’avant. était « une zone interdite ».

« Le président Ramaphosa est le président de l’ANC », a déclaré Mbalula dans les premiers commentaires publics de la direction de l’ANC depuis les résultats historiques des élections. « Et si vous nous demandez que Ramaphosa démissionne de son poste de président, cela n’arrivera pas. »

Mbalula a déclaré que l’ANC était ouvert aux négociations avec tous les autres partis politiques dans le but de former un gouvernement, mais qu’« aucun parti politique ne nous dictera ses conditions, à nous, l’ANC. Ils ne le feront pas… Si vous nous adressez cette demande, oubliez-la.»

Mbalula a reconnu que l’ANC, qui domine la politique sud-africaine depuis la fin de l’apartheid en 1994, « a beaucoup souffert » lors des élections, mais a déclaré qu’il n’avait « pas été expulsé ».

L’ANC a obtenu un peu plus de 40 % des voix, bien loin de la majorité qu’il détient pour l’ensemble de la jeune démocratie sud-africaine. Ce sera toujours, d’une certaine manière, la plus grande fête. Mais il doit dialoguer avec d’autres pour former un gouvernement et réélire Ramaphosa pour un deuxième et dernier mandat. Le président sud-africain est élu par le Parlement après des élections nationales.

« Les résultats envoient un message clair à l’ANC », a déclaré Mbalula. « Nous souhaitons envoyer un message au peuple sud-africain : nous les avons entendus. » Il a déclaré que l’ANC était déterminé à former un gouvernement qui reflète la volonté du peuple et qui soit stable.

Le nouveau parti MK de l’ancien président Jacob Zuma, qui a remporté 14% des voix lors des élections, ce qui en fait le troisième parti au parlement, a déclaré que Ramaphosa devait quitter la tête de l’ANC et du pays pour pouvoir participer à des négociations de coalition. avec l’ANC.

L’ANC dispose de nombreuses options de partenaires de coalition parmi les autres partis sud-africains, dont une avec l’Alliance démocratique, le principal parti d’opposition, qui a remporté 21 % des voix.

« Nous parlerons à tout le monde », a déclaré Mbalula. « Nous parlons à tout le monde parce que les élections ne nous ont pas donné une majorité absolue. Les pourparlers battent leur plein. Nous sommes engagés et ouverts à l’engagement. Nous avons besoin de stabilité dans ce pays.

