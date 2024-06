L’ANC d’Afrique du Sud perd la majorité parlementaire de 30 ans après les élections | Actualités électorales

La part des voix au Congrès national africain tombe à 40 pour cent, l’obligeant à rechercher des partenaires de coalition pour former le gouvernement.

Le parti du Congrès national africain (ANC) a perdu sa majorité parlementaire lors d’un résultat électoral historique qui place l’Afrique du Sud sur une nouvelle voie politique pour la première fois depuis la fin du système d’apartheid de la minorité blanche il y a 30 ans.

Avec plus de 99 pour cent des votes comptés samedi, l’ANC, autrefois dominant, a obtenu près de 40 pour cent lors des élections de mercredi, bien loin de la majorité qu’il détenait depuis le célèbre vote multiraciale de 1994 qui a mis fin à l’apartheid et l’a porté au pouvoir. sous Nelson Mandela.





Le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique (DA), a obtenu 21,63 pour cent et uMkhonto we Sizwe (MK), un nouveau parti dirigé par l’ancien président et chef de l’ANC Jacob Zuma, a réussi à obtenir 14,71 pour cent, retirant des voix à l’ANC.

Les partis d’opposition ont salué le résultat comme une avancée majeure pour un pays aux prises avec une pauvreté et des inégalités profondes, mais l’ANC est resté, d’une manière ou d’une autre, le parti le plus important.

« La manière de sauver l’Afrique du Sud est de briser la majorité de l’ANC et nous l’avons fait », a déclaré le principal leader de l’opposition, John Steenhuisen.

Les résultats définitifs doivent encore être officiellement déclarés par la Commission électorale indépendante qui a organisé les élections, mais l’ANC ne peut pas obtenir un score de 50 pour cent.

Dans un reportage depuis le Results Operation Center de Midrand, en Afrique du Sud, Mike Hanna d’Al Jazeera a déclaré que l’ANC tenterait de trouver un moyen de former un nouveau gouvernement.

« Il [ANC] doit trouver un partenaire pour pouvoir gouverner. Autrement, il pourrait tenter de former un gouvernement minoritaire, ce qui pourrait rendre très difficile l’adoption de toute forme de législation ou l’avancement de la politique de l’ANC », a-t-il déclaré.

Gwede Mantashe, président de l’ANC et actuel ministre des Mines et de l’Energie, a déclaré aux journalistes dans des propos diffusés par la South African Broadcasting Corporation (SABC) : « Nous pouvons parler à tout le monde et à n’importe qui », esquivant la question de savoir qui était le parti qui discutait d’une éventuelle coalition. traiter avec.

Les parts de voix des partis politiques déterminent leurs sièges à l’Assemblée nationale du pays, qui élit le président du pays.

Le président Cyril Ramaphosa peut en théorie encore conserver son poste, l’ancien mouvement de libération étant en passe d’obtenir environ deux fois plus de voix que le parti suivant. Mais il sera affaibli et pourrait faire face à des appels à démissionner de la part des partis d’opposition et des critiques au sein de l’ANC, profondément divisé.

Toutefois, vendredi, un haut responsable de l’ANC l’a soutenu pour qu’il reste à la tête du parti, et les analystes affirment qu’il n’a pas de successeur évident.

Un accord visant à maintenir l’ANC à la présidence pourrait impliquer le soutien de l’opposition en échange soit de postes ministériels, soit d’un plus grand contrôle sur le Parlement, peut-être même sur le président.

La commission électorale a annoncé les résultats définitifs pour dimanche.