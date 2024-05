L’ANC cherche des partenaires de coalition après les résultats des élections en Afrique du Sud

Auteur, Farouk Chothia

Rôle, BBC News, Johannesbourg

31 mai 2024, 10h04 BST Mis à jour il y a 6 heures

Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud, semble sur le point de perdre sa majorité parlementaire pour la première fois depuis que Nelson Mandela l’a mené à la victoire à la fin du système raciste de l’apartheid en 1994.

Cela marquerait la fin de plusieurs décennies de domination du parti sur la politique sud-africaine, soulèverait des questions sur le leadership du président Cyril Ramaphosa et inaugurerait une ère de politique de coalition.

Voici trois facteurs qui expliquent comment l’Afrique du Sud en est arrivée là, pourquoi et ce que l’avenir lui réserve.

1) Derrière la chute libre de l’ANC

L’ANC était autrefois un mouvement de libération vénéré et gravé dans le cœur des Sud-Africains, mais après trois décennies au pouvoir, il est devenu synonyme de corruption et de mauvaise gouvernance.

En conséquence, il a été puni lors des élections de mercredi, notamment par les jeunes qui sont venus en grand nombre voter contre le parti, ce qu’ils n’avaient jamais fait lors des élections précédentes.

« Ils en ont assez de la corruption et sont les plus touchés par le chômage. Ils se sont retournés contre l’ANC », a déclaré William Gumede, président de la Fondation à but non lucratif Democracy Works.

Cela marque un fossé générationnel en Afrique du Sud : leurs parents sont toujours fidèles à l’ANC, car ils ont vécu l’apartheid et connaissent de première main la riche histoire de l’ANC en tant que mouvement de libération qui a libéré les Noirs des chaînes de l’apartheid.

Mais le soutien à l’ANC parmi les électeurs plus âgés a également diminué, y compris dans ses zones rurales.

« L’ANC a perdu du soutien dans les grandes villes il y a longtemps. Aujourd’hui, il perd également du soutien dans les zones rurales », a déclaré le professeur Gumede à la BBC.

L’ANC a atteint son apogée électorale en 2004 lorsqu’il a remporté 70 % des voix. Depuis lors, il a perdu 3 ou 4 % de soutien à chaque élection, atteignant 57 % lors du scrutin de 2019.

Lors de cette élection, l’effondrement du vote semble être massif – entre 8 et 15 %.

2) Le retour de Zuma

Légende, L’ancien président Jacob Zuma a eu un impact énorme lors des élections

L’ancien président sud-africain Jacob Zuma, 82 ans, est de retour en force.

Il a été évincé par l’ANC en 2018, sur fond d’allégations de corruption, qu’il a niées. Il a été remplacé par le président Cyril Ramaphosa.

Environ trois ans plus tard, il a été condamné à 15 mois de prison pour outrage après avoir défié une ordonnance du tribunal de comparaître devant une enquête sur la corruption au cours de ses neuf années de présidence.

Le président Ramaphosa a libéré M. Zuma après avoir purgé seulement trois mois de sa peine, dans le but de l’apaiser ainsi que ses partisans en colère.

Mais il risque de regretter cette décision, car M. Zuma est revenu sur la ligne de front politique sous la bannière d’un nouveau parti, uMkhonto we Sizwe (MK), ou Lance de la Nation.

Les résultats publiés jusqu’à présent suggèrent que l’ANC a perdu son soutien principalement en faveur de MK, qui pourrait prendre le contrôle de la province du KwaZulu-Natal.

Si le résultat final le confirmait, M. Zuma deviendrait le maître politique de la province et cela lui donnerait une base d’où il pourrait planifier la chute de M. Ramaphosa – son principal objectif.

Sa condamnation lui interdit de siéger à l’Assemblée nationale, mais il peut toujours tirer les ficelles en coulisses.

La croissance de MK est extraordinaire. Il n’a été enregistré qu’en septembre dernier, M. Zuma ayant annoncé en décembre qu’il le rejoignait car il ne pouvait pas voter pour un ANC dirigé par Ramaphosa. Depuis lors, il a bouleversé la politique sud-africaine d’une manière qu’aucun nouveau parti n’a fait en si peu de temps depuis la fin de l’apartheid.

Le correspondant du journal sud-africain Mail & Guardian au KwaZulu-Natal, Paddy Harper, a déclaré que MK avait non seulement érodé le soutien de l’ANC, mais aussi celui du radical Economic Freedom Fighters (EFF), jusqu’à présent le troisième parti d’Afrique du Sud.

Les résultats jusqu’à présent suggèrent que MK se bat pour la troisième place au parlement national.

Au KwaZulu-Natal, le résultat final de l’EFF pourrait être inférieur à 10 % si la tendance actuelle se poursuit, malgré le fait que le parti a lancé sa campagne électorale dans la province dans l’espoir de s’y développer, a déclaré M. Harper à la BBC.

L’EFF et MK préconisent des politiques économiques similaires, notamment l’expropriation des terres appartenant aux Blancs et la nationalisation de secteurs clés de l’économie.

Mais M. Zuma a convaincu les partisans de l’EFF au KwaZulu-Natal, sa province d’origine.

Il a imprégné sa campagne du nationalisme zoulou, invoquant les souvenirs du fondateur de la nation, le roi Shaka, lors de la campagne électorale.

L’ancien président s’est également engagé à accroître les pouvoirs de tous les rois et chefs d’Afrique du Sud, qui disposent actuellement de pouvoirs cérémoniels et aident le gouvernement à favoriser le développement des zones rurales où ils exercent une influence.

Le manifeste de MK s’engageait à « exproprier toutes les terres sans compensation, en transférant la propriété au peuple sous la garde de l’État et des chefs traditionnels ».

MK a également fait campagne sur le bilan de M. Zuma au sein du gouvernement, affirmant que l’économie s’était détériorée sous M. Ramaphosa.

Les partisans de MK critiquent également M. Ramaphosa pour avoir appliqué l’un des confinements les plus stricts au monde pendant la pandémie de Covid, affirmant que cela a aggravé la pauvreté et le chômage.

3) L’aube de la politique de coalition

Légende, L’avenir du président Cyril Ramaphosa pourrait être incertain après la publication des résultats définitifs

Le respecté Conseil sud-africain pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) et le site Internet News24 prévoient que le vote final de l’ANC pourrait être d’environ 42 %.

Si tel devait être le cas, le résultat serait catastrophique pour l’ANC – et pour M. Ramaphosa.

Il pourrait subir des pressions de la part du parti pour qu’il démissionne, son adjoint, Paul Mashatile, étant présenté comme son successeur potentiel.

M. Ramaphosa a mené l’ANC dans une campagne électorale terne, et le parti est devenu si désespéré qu’il a convaincu l’ancien président Thabo Mbeki – ainsi que d’autres dirigeants du parti à la retraite – de se joindre à la campagne dans le but de renforcer son vote.

Le président est largement considéré comme faible et indécis. Il s’est défendu en affirmant qu’il se concentrait sur le « compactage social », ou la recherche d’un consensus.

Les chances de M. Ramaphosa de rester au pouvoir seront plus fortes si l’ANC se situe entre 45% et 50% du vote final.

C’est le résultat auquel de nombreux membres de l’ANC s’étaient résignés pendant la campagne électorale et estimaient que le parti pourrait rester au pouvoir en coalition avec des partis plus petits – comme l’Inkatha Freedom Party (IFP), qui tire principalement son soutien de l’ethnie Zoulous du KwaZulu. -Natal, ou le parti musulman Al Jama-ah.

Mais si l’ANC tombe en dessous de 45 %, il aura probablement besoin d’un grand parti comme partenaire de coalition.

Il pourrait s’agir soit de MK, de l’EFF ou de l’Alliance démocratique (DA), principale opposition, qui prône des politiques de centre-droit telles qu’une plus grande privatisation et la suppression du salaire minimum.

Tout accord de coalition au niveau national serait influencé par ce qui se passe dans les provinces, en particulier les plus peuplées du Gauteng, qui abrite Johannesburg et Pretoria, et du KwaZulu-Natal.

Une possibilité serait une coalition entre MK et l’ANC à la fois au KwaZulu-Natal et au niveau national, mais étant donné les relations tendues entre les deux partis, cela semble peu probable.

Au lieu de cela, l’ANC pourrait essayer de proposer au DA et à l’IFP un accord qui verrait les trois partis gouverner conjointement au niveau national et au KwaZulu-Natal.

« Le DA et l’IFP ont gardé cette option ouverte afin de maintenir l’EFF et le MK hors du gouvernement », a déclaré M. Harper.

Le soutien du DA semble s’être accru lors de ces élections, le parti ayant regagné les voix des Blancs qui avaient soutenu un parti à sa droite lors des dernières élections, et de certains Noirs qui estimaient qu’il fallait lui donner une chance au sein du gouvernement national.

L’autre option de l’ANC est de tenter de former une coalition avec l’EFF au sein du gouvernement national, ainsi qu’à Gauteng, où l’ANC est également sur le point de perdre sa majorité absolue.

Les dirigeants de l’ANC dans le Gauteng, soutenus par M. Mashatile, préféreraient une coalition avec l’EFF. Les deux partis dirigent actuellement ensemble le conseil municipal de Johannesburg.

M. Malema, ancien leader de la jeunesse de l’ANC, est apparemment ouvert à l’idée.

Au début du mois, sur le site d’information sud-africain Daily Maverick, le journaliste Ferial Haffajee a écrit que le leader de l’EFF – qui avait déjà été reconnu coupable de discours de haine pour avoir chanté la chanson anti-apartheid Shoot the Boer [a reference to white farmers] – a été « plus réfléchi et moins furieux » pendant la campagne électorale et, lors d’une assemblée publique en avril, il a exprimé l’opinion que le partenaire naturel de coalition de l’EFF est l’ANC.

« Même si le monde des affaires et les marchés sont effrayés par une coalition ANC-EFF, son potentiel est clairement au premier plan de la stratégie de Malema pour accéder aux Bâtiments de l’Union. [the seat of government] », a écrit Mme Haffajee.

« Une partie de l’ANC soutient une coalition avec l’EFF. Dans le même temps, les partisans de Ramaphosa au sein de l’ANC estiment qu’une telle coalition provoquerait une crise existentielle pour la culture de l’ancien mouvement de libération », a-t-elle ajouté.

Des décisions difficiles attendent donc l’ANC après des élections qui voient l’Afrique du Sud entrer dans une nouvelle ère, l’opposition ayant le pouvoir de faire ou de défaire le gouvernement.