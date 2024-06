L’ANC au pouvoir perd la majorité au Parlement

Le Congrès national africain, au pouvoir en Afrique du Sud, a perdu sa majorité parlementaire depuis 30 ans, dans le cadre du changement politique le plus radical que le pays ait connu depuis la fin de l’apartheid.

Le soutien populaire à l’ANC lors du vote du 29 mai s’est élevé à 40 %, l’Alliance démocratique (DA) à 21,8 % et les Marxistes Combattants de la liberté économique (EFF) à 9,5 %, selon la commission électorale du pays avec 99,9% des votes comptés. Créé en décembre, le parti uMkhonto weSizwe de l’ancien président Jacob Zuma, créé il y a six mois, a obtenu 14,6 % des voix.

Ce résultat marque une chute fulgurante pour l’ANC par rapport aux 57,5 ​​% obtenus lors des élections précédentes de 2019 – à l’époque, il s’agissait de l’exploit le plus faible du parti depuis le premier vote démocratique en Afrique du Sud en 1994. Longtemps considéré comme un symbole de libération, l’ANC a été sur en retrait dans la bataille contre les aspects pratiques de la gouvernance ces dernières années, dans un contexte de montée de problèmes systémiques tels que la baisse du niveau de vie, les pannes d’électricité chroniques, des taux de crimes violents élevés depuis des décennies et un chômage de près de 33 %. En 2022, le La Banque mondiale a désigné l’Afrique du Sud comme « le pays le plus inégalitaire au monde ».

« Les questions prioritaires pour les électeurs sont le chômage, les délestages, la corruption et la criminalité, qui ont tous pesé sur la croissance du pays pendant des années », estiment les analystes de Deloitte. dit au début du mois.