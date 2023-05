L’anatomie d’une chute remporte la Palme d’or de Cannes, couronnement d’un festival féminin fort

Chez Justine Triet Anatomie d’une chute a remporté la Palme d’Or au 76e Festival de Cannes samedi lors d’une cérémonie qui a décerné le prestigieux premier prix du festival à un drame judiciaire français captivant et rigoureusement tracé qui met un mariage en procès.

Anatomie d’une chute, qui met en vedette Sandra Hüller dans le rôle d’une écrivaine tentant de prouver son innocence dans la mort de son mari, n’est que le troisième film réalisé par une femme à remporter la Palme d’Or. L’une des deux lauréates précédentes, Julia Ducournau, faisait partie du jury cette année.

Le Grand Prix de Cannes, son deuxième prix, est allé à Jonathan Glazer La zone d’intérêt, une adaptation effrayante de Martin Amis sur une famille allemande vivant à côté d’Auschwitz. Hüller joue également dans ce film.

Les prix ont été décernés par un jury présidé par le double lauréat de la Palme Ruben Östlund, le réalisateur suédois qui a remporté le prix l’année dernière pour Triangle de tristesse. La cérémonie a précédé le film de clôture du festival, l’animation Pixar Élémentaire.

4e Palme d’affilée pour le distributeur indépendant Neon

Fait remarquable, le prix de Anatomie d’une chute donne au distributeur indépendant Neon sa quatrième palme consécutive. Neon, qui a acquis le film après sa première à Cannes, a également soutenu Triangle de tristessede Ducournau Titane et de Bong Joon Ho Parasitequ’il a dirigé vers une meilleure image gagnante aux Oscars.

Triet a reçu la Palme de Jane Fonda, qui se souvient d’être venue à Cannes en 1963 quand, dit-elle, il n’y avait pas de cinéastes féminines en compétition « et il ne nous est même jamais venu à l’esprit qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec ça ». Cette année, un record de sept films sur les 21 en compétition à Cannes ont été réalisés par des femmes.

Après une ovation debout enthousiaste, Triet, le cinéaste français de 44 ans, a parlé avec passion des protestations qui ont secoué la France cette année au sujet des réformes des régimes de retraite et de l’âge de la retraite. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Cannes cette année, mais les manifestations ont été – comme elles l’ont été dans de nombreux lieux prestigieux à travers la France – interdites dans la zone autour du Palais des Festivals. Les manifestants ont été largement relégués à la périphérie de Cannes.

« Les manifestations ont été niées et réprimées de manière choquante », a déclaré Triet, qui a lié cette influence gouvernementale à celle du cinéma. « La marchandisation de la culture, défendue par un gouvernement libéral, est en train de briser l’exception culturelle française. »

« Ce prix est dédié à toutes les jeunes réalisatrices et à tous les jeunes réalisateurs masculins et à tous ceux qui n’arrivent pas à tourner des films aujourd’hui », a-t-elle ajouté. « Il faut leur donner la place que j’occupais il y a 15 ans dans un monde moins hostile où il était encore possible de se tromper et de recommencer. »

Après la cérémonie, Triet réfléchit à être la troisième réalisatrice à remporter la Palme, après Ducournau et Jane Campion (Le piano).

« Les choses changent vraiment », a-t-elle déclaré.