Comme la NFL organise un week-end Super Wild Card étendu, une voix familière ne sera pas présente lors de la présentation d’avant-match.

L’analyste de NFL Network Kurt Warner, un quart-arrière du Temple de la renommée du football professionnel, a annoncé vendredi qu’il ne serait pas dans le studio NFL GameDay Morning pendant le week-end car il a été testé positif au COVID-19.

« Je vais bien, je passe par les protocoles et j’espère être de retour en studio le week-end prochain! » il a tweeté.

Warner est analyste NFL Network depuis 2010, un an après avoir pris sa retraite d’une carrière de 12 ans dans la NFL avec les Rams de St. Louis, les Giants de New York et les Cardinals de l’Arizona.

Le double MVP et quatre fois Pro Bowler était un vainqueur du Super Bowl XXXIV et MVP en 2000 avec les Rams. Il a été intronisé au Temple de la renommée en 2017.