Analyste juridique et personnalité de la télévision Midwin Charles est décédée, sa famille a confirmé avec un publier sur son compte Twitter le 6 avril. Elle avait 47 ans.

« C’est avec un cœur profondément lourd et la plus profonde tristesse que nous annonçons le décès prématuré de notre bien-aimé Midwin Charles », lit-on dans le post. « Elle était connue de beaucoup comme commentatrice juridique à la télévision, mais pour nous, elle était une fille, une sœur, une tante, une nièce et une cousine dévouée. Nos vies sont changées à jamais et elle nous manquera toute une vie. La famille vous remercie d’avance pour votre amour et vos prières. Veuillez laisser à la famille le temps de pleurer. «

Une cause de décès n’a pas été fournie.

Midwin, une ancienne de l’Université de Syracuse qui a obtenu son diplôme en droit de l’Université américaine, a fondé le cabinet d’avocats de New York Midwin Charles & Associates. En plus de ses apparitions à la télévision dans des programmes comme CNN, MSNBC et Le spectacle de Wendy Williams, elle a contribué à Essence magazine.

Les collègues et amis de Midwin sont venus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin. La vue co-hôte Sunny Hostin prendre à Twitter pour partager un message à propos de l’avocat, en écrivant: « Midwin était mon amie. Nous avons travaillé ensemble sur In Session / Court TV. Elle était un brillant esprit juridique. Elle me manquera et je prie pour sa famille et en particulier pour sa mère qui elle adorait et en parlait si souvent. Reposez-vous mon cher ami. «