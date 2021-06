La star des Cleveland Cavaliers, Love, 32 ans, a été nommée parmi les 12 joueurs qui se rendront à Tokyo cet été dans le but de décrocher une quatrième médaille d’or olympique consécutive.

Mais selon Rose, le quintuple NBA All-Star n’est dans l’avion pour le Japon qu’à cause de sa couleur de peau.

« Je suis enthousiasmé par l’alignement et je suppose, et je sais, que nous allons gagner l’or. Mais je suis déçu par quelque chose », Rose a déclaré dans l’émission ‘Jalen & Jacoby’ cette semaine.

Malgré son enthousiasme pour les cerceaux olympiques, @JalenRose est déçu par la sélection symbolique de Kevin Love par Team USA. pic.twitter.com/VgKUeRicAB – Jalen et Jacoby (@JalenandJacoby) 24 juin 2021

« Comme je fais cette émission tous les jours, je le fais devant une photo de Tommie Smith et John Carlos levant le poing aux Jeux olympiques.

« Je connais aussi le favoritisme dont Christian Laettner a fait preuve lorsqu’il a eu la chance de faire partie de la Dream Team [in 1992] devant Shaq et Alonzo [Mourning].

« Mais ils ont fait en sorte qu’un joueur universitaire puisse même s’entendre et lui a donné du favoritisme », a ajouté l’ancienne star de la NBA.

« Mais ce niveau de… et j’ai un mot pour ça, Kevin Love fait partie de l’équipe à cause de la symbolique.

« N’ayez pas peur de former une équipe entièrement noire représentant les États-Unis d’Amérique. Je suis déçu par cela. »

Minant les prétentions raciales de Rose, Fox News et d’autres ont souligné qu’il n’y avait que deux joueurs blancs dans l’équipe américaine depuis 1996 – Love et l’ancienne star de l’Utah Jazz John Stockton – et que les équipes américaines de 2016, 2008, 2004 et 2000 étaient entièrement noires. Equipes.

L’équipe américaine de cet été sera dirigée par la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, qui visera une troisième médaille d’or personnelle mais sera privé de LeBron James et James Harden alors qu’ils profitent de l’intersaison pour se remettre de blessures.

L’inclusion de Love intervient malgré le fait qu’elle soit limitée à 25 apparitions pour les Cavaliers lors d’une campagne de blessures. Il a quand même terminé parmi les cinq meilleurs buteurs de son équipe avec 12,2 points par match, bien qu’il s’agisse de sa note la plus basse depuis son année recrue.

Love a été champion NBA avec les Cavaliers en 2016 et faisait également partie de l’équipe américaine qui a remporté l’or à Londres en 2012.

« Tous ceux qui ont regardé la ligue cette année savent que Kevin Love n’a pas eu une saison stellaire, n’était pas le meilleur joueur de son équipe et ne méritait pas nécessairement de faire partie de cette équipe », a-t-il ajouté. Rose continua.

«Et je ne vais pas le retirer de l’équipe et ne pas mettre quelqu’un d’autre dessus. Je vais vous dire à qui doit être cet endroit.

«Cela devrait être un jeune homme né aux Bahamas. C’est un McDonald’s All-American, qui joue au lycée et à l’université à Phoenix, en Arizona.

« Deandre Ayton devrait avoir la place de Kevin Love. Et je suis déçu que Team USA n’ait pas eu le courage d’envoyer une équipe entièrement noire aux Jeux olympiques.

Il n’est pas clair si la star des Bahamas Ayton – qui a joué pour la « World Team » contre l’Amérique dans le Rising Stars Challenge de la NBA au cours du week-end des étoiles en 2019 – était même ciblée pour la liste olympique de Team USA, ou s’il serait prêt à le faire. changer d’allégeance.

En réponse aux commentaires de Rose, les fans n’ont pas tardé à dénoncer la logique erronée des sélectionneurs qui auraient peur d’envoyer une équipe « entièrement noire » aux Jeux olympiques.

Attendez, quoi ?? N’ayez pas peur d’envoyer une équipe entièrement noire aux Jeux olympiques ? Comme 2016…. pic.twitter.com/Hq78gA5Ehc – Jim Cooney (@Coondawg069) 24 juin 2021

« Sauf en 2016, quand ils ont envoyé une équipe entièrement noire aux Jeux olympiques », s’est moqué d’un fan, auquel un autre a répondu « n’apportez-vous pas vos faits là-dedans ».

« L’équipe américaine de 2016 n’était-elle pas une équipe entièrement noire ? Je ne sais pas s’il est exact de dire que les États-Unis ont « peur » de mettre une équipe entièrement noire aux Jeux olympiques », réfléchit un autre.

« Une autre prise décevante d’un hôte ESPN, » a ajouté un utilisateur de Twitter.