L’analyste de la télévision nationale FP Santangelo accusé d’agression sexuelle

L’ancien joueur de la MLB et analyste de la télévision des Washington Nationals, FP Santangelo, n’était pas à l’antenne pour la cinquième fois en neuf jours dimanche, alors qu’une allégation d’agression sexuelle jetait une ombre sur son avenir avec l’équipe de diffusion des Nats.

Les Nationals et le Mid-Atlantic Sports Network, qui détient les droits de diffusion des matchs de l’équipe, ont tous deux publié des déclarations au cours du week-end, se désignant vaguement pour avoir gardé Santangelo hors des ondes.

La situation découle d’une allégation faite par une femme de 31 ans, qui a affirmé dans une publication anonyme sur Instagram que Santangelo, 53 ans, lui avait fait des avances non désirées et l’avait agressée sexuellement il y a plusieurs années. La femme a détaillé ses expériences dans une interview avec The Athletic.

Après la publication de l’article, Santangelo a envoyé un texto à The Athletic et au Washington Post en réponse, affirmant que l’allégation était « fausse et ne s’était pas produite. Cela ne représente pas qui je suis en tant qu’homme ou en tant que professionnel. Je suis convaincu que mon nom et la réputation sera entièrement effacée. »

La femme a déclaré à The Athletic qu’elle ne souhaitait pas déposer de plainte officielle et ne demandait aucune compensation.

Les Nationals ont publié un communiqué samedi, affirmant que la conduite de Santangelo était « incompatible avec nos valeurs en tant qu’organisation » et que l’équipe avait « révoqué notre approbation en tant que membre de notre équipe de diffusion » en attendant une enquête du MASN.

«À l’avenir, nous transmettrons toutes les questions concernant cette enquête à l’employeur de FP, MASN», indique le communiqué.

Cependant, un communiqué du MASN a déclaré que les allégations concernant des radiodiffuseurs qui sont d’anciens joueurs sont renvoyées au département des enquêtes de la MLB et a conclu que « les anciens ligues majeurs agissant en tant qu’analystes des médias à l’antenne sur le réseau n’apparaissent qu’avec les conseils et le consentement des clubs et de la MLB. «

Santangelo a joué des parties de sept saisons de ligues majeures avec les Expos, les Giants, les Dodgers et les A de 1995 à 2001. Il est le principal analyste télévisuel des Nationals sur MASN depuis 2011.