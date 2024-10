L’analyse technique d’Horizon Zero Dawn Remastered indique qu’il s’agit presque plus d’un remake que d’un remaster, rivalisant avec les fantastiques remakes de Shadow of the Colossus et Demon’s Souls.

Horizon Zero Dawn Remastered poursuit la tendance selon laquelle les grands jeux PlayStation propriétaires obtiennent des mises à niveau dont ils n’ont peut-être pas réellement besoin – mais cela ne fait pas de mal au travail des développeurs qui donnent vie à ces mises à niveau. Une analyse technique indépendante de la nouvelle version suggère qu’il s’agit d’une amélioration majeure, qui ressemble presque à un véritable remake.

« Les changements sont suffisamment importants pour que je ne sois même pas sûr que le mot remaster soit le bon ici », selon John Linneman de Digital Foundry. « Horizon Remastered me rappelle davantage le travail de Bluepoint sur Shadow of the Colossus et Demon’s Souls. Peut-être pas si ambitieux, mais c’est plus dans cette fourchette qu’autrement. On a le sentiment que l’équipe a passé au peigne fin et s’est assurée ils ont pratiquement tout refait dans le jeu pour lui donner un aspect moderne. »

Exclusif : Horizon Zero Dawn Remastered – Revue technique PS5 DF – La mise à niveau en vaut-elle la peine ? – YouTube



Regarder dessus

Les améliorations visuelles sont subtiles dans certains cas, mais frappantes dans d’autres : les effets d’eau améliorés, en particulier les reflets, sont un point fort particulier. Le terrain est maintenant beaucoup plus détaillé et le feuillage a subi une grande refonte, réagissant réellement à Aloy lorsqu’elle le traverse. Les différences les plus notables concernent les modèles de personnages, qui semblent conserver le même niveau de détails polygonaux que l’original, mais ont désormais une peau et des cheveux beaucoup plus réalistes, ce qui constitue une véritable différence de transformation. De plus, il y a une tonne de nouvelles captures de mouvement qui ajoutent beaucoup plus de vie aux cinématiques de base du jeu.

J’admets que même en tant que snob graphique avec une précommande PS5 Pro, il y a des points dans les images de comparaison où j’ai du mal à faire la différence entre l’ancien et le nouveau. Mais ensuite, il y a un plan d’une séquence de dialogue avec des gros plans de personnages ou un plongeon dans l’eau et la différence apparaît le jour et la nuit.

Horizon Zero Dawn était déjà un jeu fantastique, et au cours des sept années qui ont suivi sa sortie originale, ce n’est pas vraiment le cas. sentir comme s’il y avait eu un saut graphique que l’on peut vraiment qualifier de générationnel. Mais ce genre d’examen minutieux montre à quel point il y a de nombreuses améliorations à apporter à un jeu aussi relativement moderne, et les résultats sont impressionnants – si vous savez quoi chercher.

