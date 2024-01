L’analyse du NIH révèle une augmentation significative du recours aux approches de santé complémentaires, notamment pour la gestion de la douleur

Quoi

Une analyse menée par le National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) des National Institutes of Health révèle une augmentation substantielle de l’utilisation globale des approches de santé complémentaires par les adultes américains de 2002 à 2022. L’étudepublié dans le Journal de l’Association médicale américainemet en évidence une augmentation de l’adoption d’approches de santé complémentaires pour la gestion de la douleur au cours de la même période.

Les chercheurs ont utilisé les données de l’Enquête nationale sur la santé (NHIS) de 2002, 2012 et 2022 pour évaluer les changements dans l’utilisation de sept approches de santé complémentaires, notamment le yoga, la méditation, la massothérapie, les soins chiropratiques, l’acupuncture, la naturopathie et l’imagerie guidée/progressive. relâchement musculaire.

Les principales conclusions comprennent :

Le pourcentage de personnes ayant déclaré utiliser au moins une des sept approches est passé de 19,2 % en 2002 à 36,7 % en 2022.

L’utilisation du yoga, de la méditation et de la massothérapie a connu la croissance la plus significative entre 2002 et 2022.

La pratique du yoga est passée de 5 % en 2002 à 15,8 % en 2022.

La méditation est devenue l’approche la plus utilisée en 2022, avec une augmentation de 7,5 % en 2002 à 17,3 % en 2022.

L’acupuncture, de plus en plus couverte par les assurances, a vu sa part augmenter de 1% en 2002 à 2,2% en 2022.

De plus, l’analyse a montré une augmentation notable de la proportion d’adultes américains utilisant des approches de santé complémentaires spécifiquement pour la gestion de la douleur. Parmi les participants utilisant l’une des approches de santé complémentaires, le pourcentage déclarant l’utiliser pour gérer la douleur est passé de 42,3 % en 2002 à 49,2 % en 2022.

Malgré les résultats, les auteurs reconnaissent les limites de l’étude, notamment la diminution des taux de réponse du NHIS au fil du temps, les éventuels biais de rappel, les données transversales et les différences dans la formulation de l’enquête.

L’étude met également en évidence le rôle de facteurs tels qu’une recherche de meilleure qualité soutenant l’efficacité des approches de santé complémentaires, l’inclusion de ces approches dans les lignes directrices de pratique clinique sur la douleur et l’extension de la couverture d’assurance pour des approches telles que l’acupuncture, qui a contribué à une augmentation du nombre de patients. accéder.

