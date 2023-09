L’analyse du cerveau montre quand les serpents ont commencé à ramper

Les serpents sont des créatures fascinantes, représentant environ un huitième des animaux vertébrés trouvés sur terre. Ils se présentent sous une large gamme de formes et de tailles et se sont adaptés à différents modes de vie, comme vivre sous terre, sur terre, dans l’eau et dans les arbres. Cependant, l’évolution précoce des serpents et les changements de leur morphologie au fil du temps ont longtemps fait l’objet de débats dans le domaine de la biologie.

Pour aider à percer ce mystère, des chercheurs du Institut HiLIFE de Biotechnologiel’Université d’Helsinki a utilisé une manière différente d’étudier l’évolution des serpents.

« Au lieu de nous appuyer sur des restes fossiles rares et anciens pour en savoir plus sur l’histoire des serpents, nous avons examiné le cerveau de reptiles vivants et voyagé dans le temps, grâce aux outils modernes d’imagerie et d’analyse », explique le premier auteur de l’étude, chercheur postdoctoral. Simone Macri.

En utilisant des modèles 3D haute définition de cerveaux de lézards et de serpents modernes, les chercheurs ont reconstruit la forme du cerveau des premiers serpents et ont découvert qu’ils étaient entièrement adaptés à la vie souterraine. Néanmoins, les premiers serpents affichaient également des comportements polyvalents, comme en témoigne le mélange de caractéristiques différentes et de modèles complexes dans la morphologie de leur cerveau, qui peuvent refléter des différences dans ce qu’ils mangent, la façon dont ils utilisent les différents environnements, tant au-dessous qu’au-dessus du sol, et leur capacité à chercher de la nourriture.

Comprendre l’évolution animale au-delà des fossiles

« Ce qui est vraiment passionnant, c’est que cette étude ne concerne pas uniquement les serpents ! Cela nous montre également un moyen d’en apprendre davantage sur d’autres animaux dont l’histoire est un peu mystérieuse car nous manquons de fossiles pour les étudier », décrit le chercheur principal. Nicolas Di-Poïdirecteur de recherche à l’Institut de biotechnologie de l’Université d’Helsinki.

En examinant à la fois les animaux d’aujourd’hui et ceux du passé, ainsi que les os et différents organes essentiels comme le cerveau, les scientifiques peuvent reconstituer l’histoire de la façon dont ces créatures ont changé et évolué au fil du temps.

Cette recherche souligne une leçon essentielle pour le domaine de la biologie : percer les mystères de l’évolution animale va au-delà de l’analyse des restes osseux. Pour comprendre la transformation de créatures comme les serpents au fil du temps, les scientifiques doivent prendre en compte d’autres composants de leur corps, notamment les tissus mous et les organes internes. Ceci est particulièrement crucial lorsqu’on étudie des animaux provenant d’époques où leurs os n’étaient peut-être pas bien conservés.

Référence: Macrì S, Aalto IM, Allemand R, Di-Poï N. Reconstruire l’origine et les premières évolutions du cerveau du serpent. Avancé en sciences. 2023;9(39):eadi6888. est ce que je: 10.1126/sciadv.adi6888

Cet article a été republié à partir du suivant matériaux. Remarque : le matériel peut avoir été modifié en termes de longueur et de contenu. Pour plus d’informations, veuillez contacter la source citée.