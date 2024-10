L’analyse des tendances mobiles montre quels États swing pourraient devenir plus rouges lors des élections de 2024

À quelques semaines d’une élection présidentielle, Realtor.com a publié une nouvelle analyse des tendances changeantes pour voir quels États charnières pourraient devenir plus rouges en 2024.

Selon l’étude de la société immobilière, la Géorgie est l’un des trois États swing qui pourraient passer davantage au rouge à mesure que les élections se déroulent.

Cependant, l’analyste de la société a déclaré que l’impact réel des changements sur les élections n’est pas gravé dans le marbre.

[DOWNLOAD: Free WSB-TV News app for alerts as news breaks]

« L’influence de la migration sur les résultats des élections est un sujet de discussion passionnant, suscitant l’intérêt quant à la façon dont les changements de population pourraient remodeler le paysage politique », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef, Agent immobilier.com. « À mesure que de plus en plus de personnes franchissent les frontières des États, leurs habitudes de vote pourraient potentiellement influencer les résultats des élections, en particulier dans les États charnières, où même de petits changements dans l’électorat peuvent faire pencher la balance. Cette dynamique soulève d’importantes questions sur la manière dont les tendances migratoires pourraient influencer l’avenir de la politique américaine cette année et au-delà. »

Pour la saison politique en cours, neuf États au total semblent devenir plus bleus, selon le Agent immobilier.com analyse, tandis que 22 montrent un changement devenant plus rouge.

HISTOIRES TENDANCES :

Parmi les États charnières pour l’année électorale, Agent immobilier.com a déclaré que l’Arizona, la Géorgie et la Caroline du Nord pourraient passer davantage au rouge, tandis que le Nevada et le Wisconsin pourraient passer davantage au bleu.

Le Michigan et la Pennsylvanie, également membres du conseil d’administration des États swing, sont politiquement en suspens, avec Agent immobilier.com affirmant que les changements de population mixte ne montrent pas de direction claire pour les électorats locaux.

En dehors des swing states, Agent immobilier.comL’analyse de a révélé que plusieurs États rouges et bleus évoluent dans des directions opposées au statu quo actuel, même si cela ne veut pas dire qu’ils inverseront politiquement leurs tendances globales.

Ces états sont :

Sept États bleus (Californie, Colorado, Illinois, Minnesota, New York, Oregon et Washington) pourraient avoir une tendance plus rouge.

Trois États rouges – l’Alaska, la Floride et l’Ohio – pourraient devenir plus bleus

Séparément, plusieurs États s’enfoncent plus profondément dans le rouge ou le bleu. Ces états sont :

Quatre États bleus – le Connecticut, le Delaware, le District de Columbia et le Maine – pourraient avoir une tendance plus bleue

12 États rouges – Kansas, Kentucky, Louisiane, Missouri, Nebraska, Dakota du Nord, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Utah et Wyoming – pourraient avoir une tendance plus rouge

[SIGN UP: WSB-TV Daily Headlines Newsletter]