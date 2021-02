L’analyse des activités Twitter peut révéler l’impact des médicaments anti-dépresseurs, étude

Les chercheurs ont découvert qu’une analyse des tweets pourrait révéler si les médicaments anti-dépresseurs ont l’impact souhaité sur les patients. L’étude menée par des chercheurs du Programme de recherche en informatique biomédicale (GRIB) de l’Universitat Pompeu Fabra (UPF) et de l’Institut de recherche médicale Hospital del Mar (IMIM) à Barcelone, en Espagne, a identifié des changements comportementaux et linguistiques dans les tweets en espagnol publiés par des utilisateurs souffrant de la dépression et qui prennent des médicaments pour traiter cette maladie.

Ils se sont concentrés sur les changements dans les caractéristiques des messages qui peuvent être associés au traitement avec des médicaments antidépresseurs. Les résultats les plus notables ont révélé que pendant les périodes où les utilisateurs déclaraient recevoir un traitement anti-dépresseur, leur activité sur Twitter augmentait avec des messages plus longs mais publiant moins de messages la nuit, selon l’étude publiée dans le Journal of Medical Internet Research.

Ils ont également interagi davantage avec d’autres utilisateurs (par exemple, via une augmentation du nombre de mentions par tweet, ce qui peut refléter un intérêt à interagir avec d’autres personnes) et aussi une augmentation des émotions positives liées au bonheur et à la surprise. « Nous pouvons affirmer que les schémas comportementaux des personnes sous traitement avec des antidépresseurs changent et ont tendance à ressembler à ceux des personnes qui ne souffrent pas de dépression », a déclaré Angela Leis du programme de recherche sur l’informatique biomédicale.

La dépression est l’une des maladies mentales les plus répandues. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle affecte plus de 322 millions de personnes de tous âges et est l’une des principales causes de handicap dans le monde.

La possibilité d’analyser des données massives partagées sur les réseaux sociaux offre de nouvelles opportunités pour mieux comprendre le comportement de leurs utilisateurs.

Dans cette étude, utilisant le Big Data et le text mining, les scientifiques ont analysé les tweets d’utilisateurs qui ont mentionné qu’ils prenaient des médicaments pour le traitement des troubles dépressifs. L’objectif principal était de détecter les effets de ce médicament en modifiant la langue utilisée dans leurs tweets ou dans la manière dont ces personnes utilisaient Twitter.

Il existe différents types de médicaments antidépresseurs et cette étude s’est concentrée spécifiquement sur les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui sont les médicaments les plus couramment prescrits pour traiter la dépression.