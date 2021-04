Nestlé maintient sa croissance malgré l’engagement de milliards de dollars pour améliorer l’empreinte environnementale de l’entreprise, a déclaré jeudi le PDG Mark Schneider à CNBC.

« Les consommateurs d’aujourd’hui demandent encore plus qu’avant pour la durabilité. Ils veulent savoir que nous traitons bien la planète, ils veulent savoir que nous prenons soin de la prochaine génération », a-t-il déclaré dans une interview avec Jim Cramer sur « Mad Money . «

«Je pense qu’une bonne analyse de rentabilisation émerge et c’est ce que nous poursuivons», a déclaré Schneider, dont l’interview a eu lieu le jour de la Journée de la Terre.

Comme indiqué dans sa stratégie de développement durable, Nestlé prévoit de réduire les émissions au sein de ses activités et de ses chaînes d’approvisionnement, en réduisant son empreinte carbone d’ici 2050.

À court terme, le fabricant de produits alimentaires et de boissons basé en Suisse, dont le portefeuille comprend Gerber, KitKat et Nespresso, a annoncé des mesures visant à mettre fin à sa dépendance à la déforestation d’ici l’année prochaine et à passer complètement à l’électricité renouvelable d’ici 2025. 187 pays.

Pendant ce temps, Nestlé plaide pour des pratiques d’agriculture régénérative et fait campagne pour planter 20 millions d’arbres chaque année cette décennie, selon son site Web. KitKat a également promis jeudi que d’ici 2025, la marque de chocolat atteindrait la neutralité carbone: un équilibre entre l’émission et l’absorption de carbone dans l’atmosphère.

« Plus les consommateurs sont jeunes, mieux éduqués et aisés, plus ils sont intéressés par des produits et des pratiques respectueux de l’environnement », a déclaré Schneider. « De nos jours, le numérique signifie qu’il y a une transparence totale sur votre chaîne d’approvisionnement, de sorte que les gens comprennent ce que vous faites pour la planète et récompensent les entreprises qui mènent cette tendance. »

Les commentaires interviennent après que la société de produits de consommation emballés a annoncé des résultats du premier trimestre qui ont largement dépassé les attentes de Wall Street. Nestlé, qui est basée en Suisse, a enregistré une croissance organique de 7,7% par rapport au même trimestre de l’année dernière, soit plus du double du taux de croissance attendu de 3,3%.

Par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, le chiffre d’affaires total de Nestlé de près de 23 milliards de dollars au cours des trois premiers mois était de 5% supérieur à celui de 2019.

Les actions de Nestlé ont augmenté de 2,38% jeudi, clôturant la session à 119,71 $.