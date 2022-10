L’analyse de la population d’animaux sauvages montre un déclin “terrifiant” des effectifs, selon le directeur du WWF

Les populations mondiales d’animaux sauvages ont subi un déclin “terrifiant” au cours des cinq dernières décennies et une action urgente est nécessaire pour inverser les pertes, a déclaré la Fédération mondiale de la faune dans un rapport publié jeudi.

Les populations mondiales de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de poissons surveillés ont chuté en moyenne de 69 % entre 1970 et 2018, selon les résultats publiés par le WWF avec des données de la Zoological Society of London.

« Le message est clair et les voyants clignotent au rouge. Notre rapport le plus complet jamais publié sur l’état des populations mondiales d’animaux sauvages vertébrés présente des chiffres terrifiants : une baisse choquante des deux tiers de l’indice mondial de la planète vivante en moins de 50 ans », a déclaré le directeur du WWF. général Marco Lambertini a déclaré dans l’avant-propos du Rapport Planète Vivante 2022.

Les déclins les plus importants à l’échelle mondiale ont été observés chez les espèces d’eau douce, avec des populations en baisse de 83 % en moyenne. Le rapport indique que la perte d’habitat et les obstacles aux voies de migration sont à l’origine d’environ la moitié du déclin des espèces de poissons migrateurs.

Le WWF indique que l’indice comprend des données sur près de 32 000 populations surveillées parmi 5 230 espèces de vertébrés.

Défricher les forêts pour cultiver de la nourriture

Il indique que la destruction de l’habitat, en grande partie pour la production d’énergie et de nourriture, est à l’origine du déclin dans 195 pays sur tous les continents.

“Quatre-vingt pour cent de toute la déforestation qui se produit dans le monde est due à la façon dont nous produisons et consommons la nourriture”, a déclaré Lambertini.

Une tortue marine luth nage à l’aquarium de Sydney sur cette photo d’archive du 12 avril 2006. Selon le WWF, les populations mondiales de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de poissons surveillés ont chuté en moyenne de 69 % entre 1970 et 2018. (Reuters)

Cependant, le rapport indique également que “si nous ne sommes pas en mesure de limiter le réchauffement (global) à 1,5°C, le changement climatique deviendra probablement la principale cause de perte de biodiversité dans les décennies à venir”.

“La hausse des températures entraîne déjà des événements de mortalité massive, ainsi que les premières extinctions d’espèces entières”, indique-t-il.

Voici une ventilation des résultats du Living Planet Index (LPI), par région :

Les populations d’animaux sauvages dans les régions riches en biodiversité telles que l’Amérique latine et les Caraïbes ont le moins bien résisté, avec un déclin moyen de 94 % sur la période de 48 ans étudiée.

Les populations d’animaux sauvages surveillés en Afrique connaissaient des déclins moyens d’environ 66 %.

Dans la région Asie-Pacifique, les populations de vertèbres sauvages surveillées ont diminué de 55 %.

Le Living Planet Index (LPI) a montré que les populations d’espèces en Amérique du Nord ont diminué en moyenne de 20 %.

L’IPV pour l’Europe et l’Asie centrale montre un déclin moyen de la population de 18 %.

Alors que l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale n’ont pas connu de déclins aussi spectaculaires que d’autres parties du monde, la force de leur biodiversité a été érodée par le développement des terres agricoles bien avant les années 1970 – et bien que l’Europe et l’Asie centrale aient connu le plus faible déclin des régions, avant 1970, “de nombreuses espèces étaient déjà épuisées”, selon le rapport.

REGARDER | Comment la pandémie a impacté les efforts de conservation :

Comment la pandémie affecte les efforts de conservation La pandémie de COVID-19 pourrait devenir un moment charnière dans les efforts de conservation des espèces en péril de l’Asie à l’Afrique. Et certains des changements ont été déclenchés par les liens de COVID-19 avec le commerce des espèces sauvages.

“Heureusement, certaines populations se rétablissent et l’IPV de cette année montre des tendances plus positives parmi les populations d’oiseaux et de mammifères. Cependant, en moyenne, les populations d’amphibiens, de reptiles et de poissons d’eau douce sont en déclin”, indique le rapport.

“Notre recherche nous donne un message clair : nous sapons les fondements mêmes de la vie sur Terre, les fondements de la vie sur lesquels nous comptons et une action urgente est nécessaire”, a déclaré Robin Freeman de la Zoological Society of London et un des auteurs du rapport.

Les conclusions ont été publiées alors que le Canada se prépare à accueillir la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

“Ce mois de décembre à la COP15 à Montréal est une occasion unique, une fois par décennie, d’appeler les gouvernements à placer la nature et le changement climatique au cœur de la prise de décisions mondiales”, a déclaré Freeman.

“Nous demandons aux gouvernements de prendre des engagements plus forts envers les objectifs et les cibles et d’incorporer l’indice planète vivante comme indicateur principal pour aider à inverser la tendance à la perte de biodiversité”, a-t-il déclaré.