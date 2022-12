L’analyse de données basée sur l’IA permet de mieux comprendre l’entreprise

Pour Sharma, cela signifiait partir de zéro, constituer une équipe de scientifiques des données et créer un pipeline d’IA. Sharma et son équipe ont ensuite créé une “plate-forme d’audience intelligente” qui diffuse des publicités vantant la dernière sortie d’un artiste devant les auditeurs les plus susceptibles de s’engager avec cet artiste. L’industrie de la musique n’est peut-être pas la première analyse de rentabilisation qui vient à l’esprit pour l’IA et l’analyse de données. Pourtant, l’analyse de données basée sur l’IA peut avoir un impact transformateur dans n’importe quel secteur et dans un large éventail de cas d’utilisation.

Pourquoi les entreprises ont besoin d’analyses de données avancées

Aujourd’hui, la plupart des organisations croulent sous les données. Ils les collectent pour des raisons réglementaires et de conformité, et ils archivent également des données supplémentaires dans l’espoir qu’un jour cela leur sera utile.

Ce jour est arrivé. Ou, comme le dit Jason Hardy, CTO mondial chez Hitachi Vantara, les entreprises ont un « moment aha » : elles réalisent que l’analyse de données basée sur l’IA peut offrir une réelle valeur commerciale à partir de leurs données collectées, ce qui leur donne un avantage concurrentiel. Il ajoute : « Traditionnellement, les entreprises disaient : ‘Il suffit de l’archiver et nous verrons quoi en faire plus tard.’ Cela s’est transformé en un ‘Non, cela nous affecte réellement maintenant ; nous devons être en mesure de lire ces données en temps réel, de les traiter et de les déduire.

Cela est devenu vrai dans toutes les industries. Dans la fabrication, de meilleures analyses peuvent améliorer le rendement, réduire les déchets et augmenter l’efficacité. Dans les entreprises axées sur le consommateur, l’IA peut détecter les réactions émotionnelles des clients à des placements de produits spécifiques ou mesurer la satisfaction à l’égard du service client. Dans les industries qui dépendent d’une chaîne d’approvisionnement, l’IA peut prédire et atténuer les défauts de la chaîne d’approvisionnement avant qu’ils ne surviennent.

Hardy ajoute : « Nous voyons des clients dire : « Je dois sauter dans le train en marche de l’IA. Je dois comprendre ça. J’ai besoin d’une plate-forme pour m’aider à le faire, que ce soit dans le cloud ou sur site ou une combinaison des deux. »

Malheureusement, la plupart des organisations ne savent pas par où commencer. Hardy dit que les cadres de niveau C lui disent : « Nous voulons utiliser l’IA et l’apprentissage automatique. Nous voulons utiliser nos données. Nous voulons en tirer de la valeur. En fait, nous ne savons pas comment. Nous ne savons même pas à quelle question nous essayons de répondre.

