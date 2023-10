L’analyse dans le football s’adresse à la technologie | Actualités, Sports, Emplois

Il ne fait aucun doute que le plus grand impact moderne sur le sport universitaire ces dernières années a été la création du portail de transfert et de l’argent NIL, mais l’influence de l’analyse sur les jeux auxquels jouent ces joueurs reste juste derrière dans l’ombre de cela.

Il participe à l’évolution du jeu, à la façon dont il est pratiqué et dont il est coaché… et à vrai dire, son impact a été bien plus important sur la scène professionnelle où la NFL, la NBA et les ligues majeures de baseball ont vu leur règles et stratégies modifiées par le recours aux chiffres.

Neal Brown est certainement ce que l’on pourrait appeler un coach moderne, celui de l’ère analytique. Cela s’est glissé au fur et à mesure qu’il jouait et a commencé sa carrière d’entraîneur avant de commencer à étouffer le sujet de chaque match, et il semblait donc être la personne idéale pour expliquer ce qui s’était passé dans le sport et lui-même.

« De trois sports majeurs, c’est probablement celui qui a eu le moins d’effet sur le football », » Brown a commencé lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse de lundi. « Le baseball a complètement changé. Une partie de cela sera probablement corrigée au fur et à mesure que les changements se feront. Et le basket, c’est complètement changé.

Tout le monde a vu l’effet que cela a eu sur le baseball. Entre l’augmentation de la vitesse de lancement et les statistiques qui exposent toutes les faiblesses d’un frappeur là où il est le plus susceptible de frapper la balle, les changements au cours des changements ont été si sévères qu’ils ont entraîné des chances de règles.

Et le basket-ball a toujours été un sport qui réagissait aux changements dans la façon dont le jeu était joué à travers le livre de règles, depuis l’horloge de 24 secondes de la NBA et l’horloge de 30 secondes de la NCAA jusqu’à l’élargissement de la voie, en inscrivant un tir à 3 points, une fois. allant même jusqu’à interdire le dunk.

« Je n’avais probablement pas une bonne compréhension de cela – et je suis un fan de basket-ball – jusqu’à ce que je passe du temps cet été avec Joe Mazzulla et il m’a expliqué certaines des choses qu’ils faisaient avec les Celtics et cela a été très clair. », » a déclaré Brown.

Mazzulla, l’ancien gardien de la WVU sous John Beilein et Bob Huggins, a été nommé entraîneur des Boston Celtics l’année dernière dans une ascension fulgurante au sommet de sa profession.

Le football, lui aussi, a connu des changements, certains pour des raisons de sécurité, d’autres parce que les chiffres l’exigent.

« Dans le football, le plus grand changement est probablement l’utilisation globale de la technologie, comme la façon dont vous vous entraînez et l’accent mis sur la récupération », » Brown a dit, parlant davantage des choses en coulisses.

Mais cela se voit également sur le terrain, dans le jeu en appelant, en défendant, en définissant la force d’un adversaire à éviter ou en essayant d’arrêter les faiblesses sur lesquelles s’attaquer.

« En ce qui concerne le jeu, la question est probablement davantage de savoir quand y aller et quand ne pas le faire. C’est probablement sur ces données que nous nous appuyons. il a dit.

Les analyses ont fait passer la quatrième place d’un pari souvent dicté uniquement par nécessité à un événement courant, à tel point que les entraîneurs sont souvent confrontés à de telles situations trois ou quatre fois par match lorsqu’ils sont au milieu de terrain ou, comme on dit, en territoire positif. , quatrième et 1 et peut-être même quatrième et 6.

Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu : avez-vous un jeu qui, selon vous, fonctionnera, dans quelle direction souffle le vent, comment votre défense a-t-elle joué, combien de temps il reste, quel est le score.

Tous ces chiffres sont dans un ordinateur et ont été analysés.

Alors que la NFL dispose de son propre personnel d’analyse, WVU dispose de deux sociétés sur lesquelles elle s’appuie… ProFootball Focus et CAI (Championship Analytics), tout en comptant également des analystes offensifs et défensifs parmi son personnel qui étudient les adversaires et les propres tendances de WVU.

« Vous essayez de prendre un maximum de décisions avant le match quand l’émotion n’est pas au rendez-vous », » a déclaré Brown. « Jeudi, je téléphone avec notre gars, je pose beaucoup de questions, vraiment pour essayer de prendre des décisions jeudi. Ensuite, lorsque vous entrez dans le jeu, vous devez avoir une idée de la façon dont se déroule le flux.

Les émotions sur le terrain animent les joueurs pendant un match, mais elles rendent en même temps fous les entraîneurs.

La foule est profondément impliquée, poussant souvent un entraîneur à tenter un quatrième essai lorsque les chiffres disent le contraire. Les joueurs ne viendront jamais dire «Je ne pense pas pouvoir y arriver. Lancez le ballon. Non, ils sont tous «Je peux avoir la cour. Donne moi la balle. »

L’année dernière, Brown a été crucifié pour ne pas avoir réussi un quatrième essai dans le match contre Pitt, mais pour avoir effectué un punting. Il a obtenu un bon botté de dégagement, a épinglé Pitt dans son propre 1 alors que la foule huait la décision. Pitt a ensuite parcouru le terrain et a marqué.

Brown a connu un certain nombre de situations la semaine dernière à TCU, comme le quatrième essai sur la ligne de 1 mètre et demi de TCU, au début du quatrième quart, à égalité 21-21. Un panier les aurait mis devant, mais Brown y est allé et CJ Donaldson a été arrêté.

Brown ne regrette pas d’y être allé, mais rétrospectivement, il a déclaré qu’il avait annoncé le mauvais jeu.

«C’était trop long pour que le quart-arrière se faufile. Nous aurions dû demander une autre pièce. Mais nous savions que s’ils nous arrêtaient, il leur restait 99 mètres à parcourir et j’avais l’impression que nous jouions très bien en défense, donc j’ai senti que c’était juste. il expliqua.

Et il s’est avéré que c’était vrai. La défense a tenu, un coup court a donné le ballon à WVU sur le territoire du TCU et ils ont fini par obtenir un panier de 49 verges de Michael Hayes qui a fini par être les points gagnants 9 :20 plus tard.

À 10 minutes de la fin du troisième, WVU s’est retrouvé sur le TCU 29 avec un quatrième et un 6. Cette fois, Brown a opté pour celui-ci, même si l’on soupçonne que les analyses n’offrent pas de très bonnes chances pour qu’une équipe comme WVU termine quatrième avec six verges nécessaires.

« Si vous regardez nos situations, nous étions en territoire négatif. J’aurais probablement opté pour cela. Nous avons donné des coups de pied et ils ont marqué. C’est facile à dire parce qu’ils ont marqué. S’ils ne l’avaient pas fait, je n’aurais probablement pas dit cela. Le recul est toujours meilleur.

« Mais nous avons été plutôt bons dans les situations de courte distance. »

Alors, pourquoi Brown a-t-il pris le risque ?

« Le vent soufflait plutôt bien [and into the Mountaineers’ faces]. Si j’étais à l’autre bout du terrain, j’aurais probablement alors marqué un panier. Mais nous ne l’avons pas fait. Nous avons réalisé un assez bon jeu, mais le ballon a été renversé. Cela arrivera », » a déclaré Brown.

Vous voyez, il n’y a pas de règles strictes.

« Je ne le suis pas à 100 %, mais je l’utilise pas mal. Je pense qu’il y a aussi un mélange de tripes là-dedans. Certaines personnes le suivent totalement.

Vous avez peut-être remarqué que beaucoup de choses ont changé dans le Big 12 ces dernières années. Autrefois une conférence de passe-passe, de flingueur et de scores élevés, l’accent est beaucoup plus mis sur la course et sur la défense qu’on ne le disait lorsque WVU a fait ses débuts dans la conférence avec une victoire à domicile 70-63 contre Baylor.

Cela a-t-il été mené de manière analytique ?

« L’innovation suit des cycles » » a déclaré Brown. « Il y a beaucoup d’innovation défensive. J’ai été assez ouvert avec ça. Beaucoup de choses ont changé lorsque l’État de l’Iowa a procédé à un examen à trois niveaux de sécurité. C’était similaire à l’innovation que Mike Leach a faite avec l’Air Raid lorsqu’il s’est rendu en Oklahoma en tant que coordinateur offensif puis en tant qu’entraîneur-chef.

C’était en 1999 et cela a changé le football, mais tout finit par être rattrapé, même si le comité des règles semble croire que le football offensif vend des billets et crée des règles qui aident l’offensive.

Les entraîneurs, cependant, perçoivent les changements.

«Je remercie ces gars de l’Iowa State. Quand ils ont opté pour ce look à trois sécurités, cela a déclenché toute une innovation qui a balayé non seulement le ballon universitaire mais également la NFL. Ça a commencé ici [in the Bitg 12]», » a déclaré Brown.

Il y a eu d’autres changements qui ont également affecté le style de jeu de la conférence.

« Ensuite, vous avez également eu de nombreux changements d’entraîneur dans le Big 12. Regardez-moi. Je suis comme le n°5 en titularisation et je suis en cinquième année. Je pense que chaque fois qu’il y a des changements d’entraîneur, la ligue change également.

Les seuls entraîneurs avec un mandat plus long que Brown dans le Big 12 sont Mike Gundy à Oklahoma State, Kyle Whittingham à Utah, Matt Campbell à Iowa State et Kalani Sitake à BYU.









