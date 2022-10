L’analyse climatique de l’ONU révèle que le monde n’est toujours pas sur la bonne voie pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré

CNN

—



Les nations sont encore loin de limiter le réchauffement climatique en dessous d’un seuil dangereux, car des événements météorologiques extrêmes catastrophiques menacent déjà la santé et la sécurité alimentaire des populations du monde entier, selon deux rapports.

Les Nations Unies ont annoncé mercredi que le réchauffement climatique atteindrait entre 2,1 et 2,9 degrés Celsius sur la base des engagements climatiques mondiaux actuels – bien au-delà des 1,5 degrés que les nations tentent de rester en dessous. Le rapport montre qu’il reste encore beaucoup à faire pour s’éloigner des combustibles fossiles qui réchauffent la planète, qui font grimper les températures mondiales et déclenchent des événements météorologiques extrêmes plus intenses.

La température mondiale moyenne a déjà augmenté d’environ 1,2 degré depuis la révolution industrielle.

Le rapport de l’ONU précède son sommet sur le climat COP27 en novembre, où les pays se réuniront pour relever leur ambition face à la crise mondiale. Les experts ont déclaré que les derniers chiffres de l’ONU montrent que les pays doivent être plus ambitieux dans leurs engagements climatiques.

Le rapport “sonne l’alarme sur le fait que les progrès en matière d’engagements climatiques se sont ralentis depuis le sommet sur le climat de Glasgow l’année dernière”, a déclaré Taryn Fransen, chercheuse principale au programme climatique du World Resources Institute, à CNN dans un communiqué.

Fransen a ajouté que la conclusion de l’ONU sur le réchauffement climatique de 2,1 à 2,9 degrés Celsius est “dangereusement élevée”.

Un rapport distinct du Lancet a révélé que la santé des personnes dans le monde est « à la merci d’une dépendance persistante aux combustibles fossiles ». Mais malgré les méfaits pour la santé, les gouvernements et les entreprises “continuent de donner la priorité aux combustibles fossiles au détriment de la santé des gens”.

Le rapport du Lancet a déclaré que continuer à rechercher l’énergie fossile “enfermerait le monde dans un avenir fatalement plus chaud avec des effets catastrophiques sur la santé”.

Selon le rapport, les vagues de chaleur extrêmes de 2020 ont été associées à 98 millions de personnes de plus souffrant d’insécurité alimentaire modérée à sévère par rapport à l’année 1981-2010. Et de 2017 à 2021, les décès liés à la chaleur ont augmenté de 68% par rapport à 2000-2014, selon le rapport.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré dans un communiqué que les moyens de subsistance et les économies naturelles sont mis à mal, “alors que la dépendance aux combustibles fossiles devient incontrôlable”.

“La crise climatique nous tue”, a déclaré António Guterres. “Cela compromet non seulement la santé de notre planète, mais la santé des gens partout dans le monde.”

Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement, a déclaré à CNN que les conclusions de l’ONU sur les objectifs climatiques mondiaux soulignent la nécessité d’une action urgente pour passer à une énergie propre et s’éloigner des combustibles fossiles.

Andersen a déclaré que 1,5 degrés “est un objectif qui est toujours sur la carte, mais plus nous tergiversons, plus cette fenêtre se ferme”.

Inger a noté que même si les pays remplissaient toutes leurs nouvelles CDN conditionnelles et inconditionnelles, combinées à des engagements nets zéro, cela amènerait le globe à 1,8 degrés de réchauffement d’ici 2100.

“La voie sur laquelle nous nous trouvons aujourd’hui ne nous mène pas là”, a déclaré Andersen. « Si nous voulons atteindre 1,5, nous devons réduire nos émissions de 45 % d’ici 2030. C’est un pourcentage important. Est-ce faisable ? C’est entre nos mains – nous avons développé un vaccin en moins d’un an. Je ne veux pas dire que c’est impossible. Mais il faudra de l’engagement, du leadership, de la bravoure et un réel courage de la part des dirigeants pour que cela se produise.