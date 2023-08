L’analyse aux rayons X des os des victimes de Pompéi suggère qu’elles sont mortes étouffées

Les chercheurs étudiant les restes de six individus de Pompéi ont conclu qu’ils asphyxiée lors de l’éruption volcanique qui a condamné la ville il y a près de 2 000 ans.

L’équipe de recherche a utilisé la fluorescence X portable pour déterminer la composition élémentaire des os des victimes de Pompéi, ainsi que les plâtre utilisé pour faire des moulages de la mort des victimes. Leurs recherches étaient publié aujourd’hui dans PLoS ONE.

« Ce [could] créer un protocole à appliquer dans davantage de moulages de Pompéi trouvés dans différentes zones de Pompéi, mais qui devrait également être appliqué aux vestiges autour de la région vésuvienne, comme à Herculano [Herculaneum,] », a déclaré Gianni Gallello, archéologue à l’université de Valence et co-auteur de l’article, dans un e-mail adressé à Gizmodo.

Lorsque le Vésuve est entré en éruption, il a produit des coulées pyroclastiques – des accumulations rapides de cendres, de gaz et de lave – qui ont enseveli la ville en contrebas. Les personnes qui s’abritaient de l’explosion initiale du volcan, un « pluie infernale » de pierre ponce et de cendreont été ensevelis sous des pieds de cendres charriées par les coulées surchauffées.

« Lorsque leurs os ont subi les effets des températures élevées provoquées par les ondes pyroclastiques et les courants magmatiques, les victimes étaient déjà mortes, probablement à cause de l’inhalation de gaz toxiques », a déclaré Llorenç Alapont, archéologue à l’Université de Valence et auteur principal de l’étude. dans une sortie universitaire.

Les cendres ont ensuite refroidi et durci, et les corps enfouis sous ses couches se sont décomposés, ne laissant que les os des victimes. Revenons à la fin du XIXe siècle, lorsque l’archéologue italien Giuseppe Fiorelli a développé une technique permettant de verser du plâtre dans les vides laissés dans les cendres durcies par la position finale des corps. Les moulages présentent des détails sur les visages, les dents et même les plis préservés de leurs vêtements.

Un membre de l’équipe de recherche analyse un moulage de Pompéi avec pXRF. Photo : Gianni Gallello

Il y a un débat sur ce qui a tué les habitants de Pompéi (ainsi que de la ville voisine d’Herculanum) lors de l’éruption du Vésuve. Était-ce les coulées pyroclastiques très chaudes ? En 2020, les chercheurs ont affirmé ils ont trouvé du tissu cérébral chez l’une des victimes d’Herculanum qui s’était transformé en verre, apparemment à cause de la chaleur de l’éruption. Peut-être que les habitants ont été tués par des rochers géants qui se sont posés sur la tête des gens (Ce n’était pas ça) ?

L’équipe récente affirme que leurs découvertes renforcent l’idée selon laquelle de nombreux habitants sont morts d’asphyxie induite par les coulées pyroclastiques. Les chercheurs ont analysé six moulages de la région de Porta Nola à Pompéi et un moulage de Terme Suburbane. Selon l’équipe, les individus de Porta Nola fuyaient la ville à ce moment-là et auraient parcouru un terrain couvert de lapilli, essentiellement des morceaux friables de roches volcaniques. éjecta . Au moins une des personnes étudiées par l’équipe utilisait une branche comme canne.

Les données élémentaires provenant des os enterrés des individus ont indiqué que le plâtre coulé pour réaliser les moulages affectait les profils élémentaires de certains os. Et surtout, les moulages étudiés par l’équipe ne sont pas dans la « pose pugilistique » que prennent de nombreux corps lorsqu’ils sont soumis à une chaleur extrême. La pose, nommée d’après la position d’un boxeur, est le résultat de la déshydratation du corps et de la contraction de ses muscles après une exposition à la chaleur.

Selon l’équipe, le mélange gaz-cendres n’était pas extrêmement élevé dans la zone de ces victimes, mais n’aurait pas été respirable pendant plus de quelques minutes. Quoi qu’il en soit, les cendres chaudes déposées par les coulées pyroclastiques auraient eu un « impact thermique » sur les cadavres asphyxiés au moment de leur enterrement, ont écrit les chercheurs.

En fin de compte, il est possible que l’analyse portable par fluorescence X (pXRF) améliore le sondage non invasif des vestiges romains par les scientifiques. Malgré les 1 944 années qui nous séparent d’eux, de nouvelles approches scientifiques nous permettent de mieux comprendre les derniers instants de la vie des Pompéiens.

