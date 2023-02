L’analogie de l’utilisateur de Twitter pour YRF après avoir regardé “The Romantics” a l’approbation d’Internet

Netflix a récemment créé la série documentaire The Romantics, qui a célébré l’héritage du regretté cinéaste Yash Chopra dans l’histoire du cinéma indien. Alors que la série de quatre épisodes présente des interviews de 35 personnalités célèbres de l’industrie cinématographique indienne, The Romantics est devenu le sujet de conversation de la ville, d’autant plus qu’il incluait Aditya Chopra dans la série, marquant sa première interview devant la caméra. Les cinéastes Karan Johar, Sooraj Barjatya, le créateur de mode Manish Malhotra et les acteurs qui ont travaillé en étroite collaboration avec la famille Yash Raj, notamment Shah Rukh Khan, Kajol, Ranveer Singh, Juhi Chawla, Hrithik Roshan, Bhumi Pednekar, Ayushmann Khurrana, Abhishek Bachchan et Amitabh Bachchan s’ouvrir sur leurs expériences et leurs apprentissages au sein du duo père-fils.

Après la sortie de l’émission, un utilisateur de Twitter s’est rendu sur le site de micro-blogging et a donné une analogie pour YRF et les internautes semblent être d’accord avec la même chose. S’adressant à Twitter, il a écrit que le cœur est Yash Chopra, le cerveau est Aditya Chopra et la colonne vertébrale est Shah Rukh Khan. Jetez un oeil au tweet:

Pendant ce temps, dans la série, Aditya Chopra a révélé que Shah Rukh Khan était assez hésitant à faire DDLJ et voulait être un héros d’action.

C’est alors que l’acteur a rappelé qu’il espérait qu’Aditya lui propose un film d’action comme il avait récemment fait Darr avec Yash Chopra. Suite à cela, Aditya a partagé qu’il cherchait un “héros romantique imprévisible”. Cependant, quand il est allé raconter DDLJ à SRK, l’acteur a été “choqué” car il ne s’attendait pas à une histoire d’amour.

“Les Romantiques” sert de guide et permet de comprendre l’environnement socio-économique et politique du pays, le changement de génération dans la fabrication du cinéma et le tissage des personnages, de différencier le bon cinéma, le mauvais et le cinéma répétitif sans les juger.

La vie d’Aditya Chopra est une source d’inspiration, non seulement pour tous les cinéastes en herbe, mais pour ceux qui rêvent, qui rêvent d’être uniques et de suivre leur cœur. Alors que ses films peuvent être magiques et rêveurs, sa vie composée de succès, d’échecs et de prises de risques, ce qui l’a maintenu ancré et humble.

