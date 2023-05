Lana Jenkins de Love Island va sans soutien-gorge en haut court alors qu’elle montre ses abdominaux toniques

La beauté de LOVE Island, Lana Jenkins, était magnifique alors qu’elle semblait abandonner son soutien-gorge pour son dernier selfie.

La candidate à l’émission de rencontres ITV2 a montré ses abdos toniques alors qu’elle optait pour un look décontracté et décontracté.

Instagram

Lana est devenue sans soutien-gorge pour son dernier selfie[/caption] TVI

Elle est devenue célèbre sur Love Island[/caption]

En gardant les choses naturelles, Lana avait les cheveux attachés en un chignon désordonné alors qu’elle semblait se détendre à la maison.

Lana a choisi de renoncer au maquillage pour le selfie miroir car elle s’est assurée que tous les yeux étaient attirés par son ventre tonique.

Elle a flashé la chair en un clin d’œil alors qu’elle mettait sa silhouette enviable en valeur.

La maquilleuse est allée sans soutien-gorge dans son haut noir alors qu’elle ajoutait une paire de joggeurs bleu vif qui avaient l’air à la fois extrêmement confortables et chics.

Lana, 25 ans, est devenue célèbre plus tôt cette année lorsqu’elle a participé à Love Island et a fini par se classer deuxième derrière les fervents favoris des fans Kai Fagan et Sanam Harrinanan.

Elle a été associée à Ron Hall sur le programme de rencontres avec qui elle a entretenu une relation amoureuse stable tout au long de son séjour dans la villa sud-africaine.

La paire semble aller bien depuis et laisse régulièrement les fans participer à leurs soirées rendez-vous via les réseaux sociaux.

Ron a récemment admis que le couple espérait vivre ensemble un jour dans le futur mais ne prévoyait pas de se précipiter juste pour plaire aux autres.

Ron, 25 ans, est basé dans l’Essex et Lana vit à Manchester.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de la soirée de lancement de la nouvelle gamme d’Ashley Banjo avec Peacocks, Ron a déclaré : « Ce n’est pas pour toujours. Dans chaque relation, à un moment donné, il est naturel d’emménager ensemble.

« C’est bizarre qu’on reçoive tant de questions comme ‘quand emménagez-vous?’ et tu es comme… en gardant à l’esprit que nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois, l’un de ses grands objectifs et l’un de mes grands objectifs est d’acheter une place là-haut, et ici, d’avoir nos propres bases.

Érotème

Elle est arrivée deuxième de l’émission[/caption]