L’ANCIENNE star de Love Island, Lana Jenkins, était absolument incroyable alors qu’elle posait en bikini.

La personnalité d’ITV2 s’est tournée vers les réseaux sociaux alors qu’elle affichait sa silhouette tout en profitant de vacances à l’étranger.

Lana Jenkins a montré à Ron Hall ce qui lui manquait dans un bikini deux pièces révélateur[/caption]

La star de télé-réalité a affiché ses abdos en planche à laver tout en profitant des bienfaits d’une journée à la mer[/caption]

Lana, 25 ans, a profité du soleil lors d’un séjour de luxe alors qu’elle s’échappait du Royaume-Uni pour tenter de profiter des rayons de dernière minute avant l’hiver.

Elle a fait une silhouette mince alors qu’elle était stupéfiante dans un bikini deux pièces multicolore tie-dye grésillant alors qu’elle appréciait la compagnie de ses copains.

Dans un autre cliché, elle a posé tout en profitant de la vue pittoresque au sommet d’un hors-bord.

L’ancienne concurrente de Love Island a montré ses abdominaux en planche à laver dans le deux pièces bleu maigre et une casquette bandana assortie.

Elle a sous-titré le message : « Un dépotoir de la vie tard dans la nuit ces derniers temps. »

Lana et Ron se sont séparés en juillet de cette année, trois mois seulement après avoir quitté la villa Love Island.

Le couple de stars de télé-réalité rencontré lors de la deuxième série hivernale de l’émission a eu du mal à gérer la distance et des horaires de travail chargés.

À l’époque, une source avait déclaré : « Lana et Ron ont vraiment tout mis dans leur romance et essayent de faire en sorte que les choses fonctionnent depuis un certain temps maintenant.

« Malheureusement, ils ont décidé de se séparer, c’est une décision qu’ils ont prise à l’amiable et bien sûr, ils restent toujours de bons amis. »

Un initié avait précédemment déclaré à MailOnline que la longue distance entre Manchester et Essex était l’une des raisons de leur séparation.

La source a ajouté : « Faire la navette de Manchester à Essex et vice-versa chaque fois qu’ils voulaient passer du temps ensemble, ainsi que gérer leurs engagements professionnels s’est avéré trop difficile. »

Lana et Ron se sont séparés trois mois seulement après avoir quitté la villa Love Island.[/caption]

Une source a suggéré que la longue distance entre leurs domiciles respectifs était la raison de leur séparation.[/caption]