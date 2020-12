Lana Del Rey a peut-être de bonnes nouvelles à la fin de l’année alors que des rumeurs circulent selon lesquelles elle s’est fiancée à un homme qu’elle a rencontré sur une application de rencontres.

La vedette de 35 ans – dont le nom est Elizabeth Grant – serait tombée éperdument amoureux d’un collègue musicien nommé Clayton Johnson et aurait dit «oui» en se mettant à genoux.

Les langues étaient en train de dire que Lana et son copain de 31 ans préparaient des cloches de mariage après une apparition du chanteur Born To Die sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon lundi.

Les fans ont rapidement repéré un rocher géant sur le doigt de mariage de la chanteuse – tandis que certains fans ont découvert que la bague était à son doigt depuis des jours en examinant les récents messages de la star sur les réseaux sociaux.







(Image: NBC)



People Magazine a affirmé que le chanteur était effectivement engagé.

Un rapport publié mardi par le magazine américain déclare: «La candidate aux Grammy Awards – qui garde largement sa vie amoureuse secrète – s’est récemment fiancée à la chanteuse Clayton Johnson.

Les gens ont également affirmé que le couple avait une manière très moderne de faire correspondre, ajoutant: « Le couple s’est rencontré sur une application de rencontres. »







(Image: Clayton Johnson / Instagram)



Le point de vente n’a pas révélé sur quelle application exactement les chanteurs avaient correspondu.

Twitter a été inondé de spéculations lundi soir après que Lana ait chanté dans l’émission de Jimmy Fallon.

Un fan curieux a écrit: « La bague à son doigt? Est-elle fiancée? » aux côtés d’une paire d’yeux emoji.

Tandis qu’un autre haletait: « Lana est prise avec une bague à l’annulaire ENCORE », aux côtés d’un screngrab d’un récent post Instagram de la chanteuse.







(Image: FilmMagic)



Bien qu’elle soit sous les projecteurs depuis une décennie, Lana a gardé sa vie amoureuse étroitement surveillée.

On pense qu’elle était fiancée en 2014 à son petit ami de l’époque, le chanteur écossais Barrie-James O’Neill – fondateur et leader d’un groupe appelé Kassidy.

On pense que sa romance actuelle n’a que quelques mois – après que la chanteuse a rompu avec le petit ami du policier Sean ‘Sticks’ Larkin l’année dernière.