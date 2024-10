Lana Del Rey suivie par des caméras et des drones en Louisiane | Divertissement/Vie

Del Rey a été vue en train de vérifier son téléphone et de rire, posant à un moment donné sa tête sur l’épaule de Dufrene.

La personne qui enregistrait la vidéo était apparemment installée très loin, et il ne semble pas que le couple savait qu’ils étaient regardés ou enregistrés. À un moment donné, on peut entendre la personne qui enregistre respirer fortement et grogner pendant que le couple discute sur le quai.

Del Rey a vu la vidéo posté sur le compte lanaboards.ig et a répondu mercredi, affirmant qu’elle et Dufrene ne se sentaient pas en sécurité d’être suivis par des gens, leurs caméras et leurs drones. Elle a déclaré qu’un paparazzi avait même modifié son alliance pour qu’elle ressemble à une perle.

Del Rey a déclaré qu’un paparazzi basé à la Nouvelle-Orléans avait changé de véhicule pour suivre sa famille et que s’ils « arrêtaient de nous suivre dans les régions reculées du pays… je sais que nous nous sentirions beaucoup plus en sécurité ».