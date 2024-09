Lana Del Rey sort avec le guide touristique des alligators Jeremy Dufrene

Lana Del Rey semble avoir confirmé les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec le guide touristique professionnel des alligators Jeremy Dufrene, alors que les deux ont assisté ensemble au mariage de Karen Elson à New York samedi.

Le couple était photographié se tenant la main alors qu’ils quittaient les studios Electric Lady, où le mariage avait eu lieu.

Selon TMZDufrene, 49 ans, est un guide touristique professionnel spécialisé dans les alligators qui a rencontré Del Rey pour la première fois en 2019 lorsqu’il lui a fait visiter, ainsi qu’à ses amis, Des Allemands, en Louisiane.

Le Daily Mail Del Rey et Dufrene se sont retrouvés plus tôt cette année au Hangout Music Festival à Golf Shores, en Alabama, dont Del Rey était la tête d’affiche. Le mois dernier, Dufrene a assisté au concert de Del Rey en tête d’affiche au Leeds Festival au Royaume-Uni et a été vu se tenant la main dans les coulisses. La chanteuse a semblé d’abord démentir les rumeurs selon lesquelles les deux étaient ensemble, répondant à une publication Instagram sur leur relation en commentant simplement : « Non ». Cependant, certains fans de Del Rey se sont demandés si son commentaire était en réponse à un autre commentaire d’un fan notant que Dufrene s’était récemment séparé de sa femme et demandant à Del Rey si cela soulevait des « signaux d’alarme ».

Del Rey se prépare pour la sortie de son nouvel album de musique country, LassoLa semaine dernière, elle a été confirmée pour se produire au Stagecoach Music Festival à Indio, en Californie, en avril prochain.