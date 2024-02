Lana Del Rey réalise son rêve à son retour à Paris

Lana Del Rey à l’Olympia, Paris, le 10 juillet 2023. KRISTY SPAROW/GETTY IMAGES

Jusqu’à il y a deux semaines, la courte tournée européenne de Lana Del Rey, qui a débuté samedi 24 juin au festival de Glastonbury en Angleterre, ne comportait aucune date à Paris. Jusqu’à ce que la chanteuse américaine rêve une nuit qu’elle jouait à nouveau à l’Olympia. Un privilège de diva… Alors que les propositions de son producteur français de se produire cet été dans des salles majeures comme l’Accor Arena ou la Paris La Défense Arena étaient restées lettre morte, une soirée dans la salle mythique du boulevard des Capucines a été organisée lundi 10 juillet. à la dernière minute pour lui faire plaisir. À la grande surprise et à l’enthousiasme des fans privés de sa présence depuis sa prestation en 2017 à l’édition française du festival Lollapalooza, trois ans après son passage en août 2014 à Rock en Seine. Sa dernière prestation en salle de concert remonte à avril 2013, à l’Olympia.

Les 2 000 billets se sont vendus en quatre minutes lundi 3 juillet, avec 420 000 personnes se connectant sur la file d’attente en ligne dans l’espoir d’acheter une place (tarifs allant de 98 à 199 euros) pour ce concert intimiste (le reste des dates européennes étant réparti entre arènes et festivals géants). Le dimanche 9 juillet, veille du spectacle, une colonne d’admirateurs faisait la queue boulevard des Capucines, campant la nuit jusqu’à la rue Scribe dans l’espoir d’être aux premiers rangs de l’orchestre le lendemain soir.

Del Rey doit cette ferveur à sa rareté, mais surtout à un parcours qui suscite l’admiration. Grâce à son personnage de femme fatale de la mélancolie, à sa capacité à façonner un univers visuel et musical mêlant obsessions nostalgiques et désillusions contemporaines. Grâce à sa capacité à créer une œuvre qui lui est indéniablement sienne, mais aussi à se renouveler, s’affirmant de plus en plus maître de son propre destin. Ses albums les plus récents, comme Norman, putain de Rockwell ! (2019) ou le tentaculaire Saviez-vous qu’il y a un tunnel sous Ocean Blvdsortis en mars, ne sont pas loin d’être ses plus excitants.

Critique de l’album : Dans “Saviez-vous qu’il y a un tunnel sous Ocean Blvd”, Lana Del Rey plonge profondément

Mythologies hollywoodiennes

Il y a dix ans, sur cette même scène, elle surjouait le glamour d’une starlette avec l’étrangeté lynchienne. Cette fois, elle est revenue, à 38 ans, vêtue d’une longue robe fleurie blanche, verte et jaune, ses cheveux éblouis de bijoux – quelque part entre une reine du bal des années 1950 et une princesse de conte de fées. Elle semble s’amuser comme une sorte de vedette de cabaret, entourée d’un quatuor d’instrumentistes, de trois choristes en strass argentés et de six danseurs inspirés autant par le ballet classique, les cabarets de Las Vegas et les spectacles de la Motown des années 60 que par la gymnastique rythmique. .

