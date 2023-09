Lana Del Rey réagit aux photos virales de Waffle House dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Deux mois après les photos de Lana del Rey38 ans, dans une Waffle House locale est devenue virale, la nominée aux Grammy Awards a expliqué pourquoi elle avait porté l’uniforme de la chaîne lors d’une interview le 20 septembre avec Le journaliste hollywoodien. Il s’avère que Lana avait passé des heures avec ses deux frères et sœurs au restaurant et les employés n’ont pas pu s’empêcher de le remarquer. « Nous en étions à notre troisième heure et les serveurs ont demandé : « Vous voulez des chemises ? » » expliqua la belle brune. « H *** ouais ! Nous étions ravis.

Lana Del Rey travaille à Waffle House pic.twitter.com/7V5av4OFrs – lune de miel (@honeymounz) 20 juillet 2023

L’homme de 38 ans a été aperçu dans un Waffle House de Florence, en Alabama, fin juillet et le Photos d’elle travaillant apparemment au restaurant est devenue virale en ligne. Beaucoup de ses fans pensaient qu’elle tournait un clip vidéo ou qu’elle changeait peut-être de carrière. Pendant ce temps, comme l’a rapporté le média, Lana a simplement des « liens familiaux » dans la région. Lana s’est souvenue plus tard d’un doux moment qu’elle a passé avec l’un des habitués du restaurant.

« Ce type, un habitué, vient tous les jours et commande deux choses, alors ils se disaient : « Va le chercher pour lui ! Je lui ai apporté un Coca. Pas de glace. Et une tasse vide », a-t-elle déclaré. Bien qu’elle soit une sensation pop mondiale, Lana a admis qu’elle était surprise que les photos d’elle au restaurant soient devenues virales. « J’aurais aimé que mon album devienne aussi viral. Je me suis réveillé avec environ 10 000 SMS le lendemain matin, certains provenant de personnes dont je n’avais pas entendu parler depuis 10 ans. « J’ai vu votre photo au Waffle House ! » (En riant.) Je me suis dit : « Avez-vous entendu le nouvel album ? » », a-t-elle plaisanté.

Pourquoi Lana Del Rey travaille-t-elle à Waffle House maintenant 😭 pic.twitter.com/sYsePInfjG – lune de miel (@honeymounz) 20 juillet 2023

Lana a récemment sorti son album, Saviez-vous qu’il y a un tunnel sous Ocean Blvden mars 2023. Ce disque fait suite au succès de son huitième album studio, Rampes bleues, à partir de 2021. Au cours de l’interview franche, Lana a confirmé que ses fans la « comprennent » plus maintenant qu’au début de sa carrière. « Ouais. Peut-être qu’ils n’étaient pas censés le faire à l’époque, alors que je pensais qu’ils le feraient. Il y a peut-être une raison à cela », a-t-elle déclaré. L’un de ses plus grands succès de ces dernières années a été sa collaboration avec Taylor Swift33 ans. Les deux ont travaillé ensemble sur « Snow on the Beach » pour l’album 2022 de Taylor, Minuits.

Même si Lana a été critiquée au début de sa carrière, elle attribue le mérite au collaborateur fréquent de Taylor, Jack Antonoff, pour une grande partie de son récent succès. «Je donne du crédit à Jack Antonoff. Je pense que son style de production est tellement intelligent que les voix ont plus de chances d’être lues correctement », a expliqué Lana. « Il y a un peu plus de place pour le traiter. C’était ce disque [Norman F****** Rockwell!] où tout d’un coup, les choses étaient vraiment différentes.