Lana Del Rey qualifie son mari Jeremy Dufrene de « le seul et unique »

Lana Del Rey est dans le bonheur des jeunes mariés !

La chanteuse de « Tough », 39 ans, a récemment profité d’un petit moment de qualité en Louisiane avec Jeremy Dufrene, 49 ans, qu’elle a épousé le jeudi 26 septembre.

Dans un Instagram vidéo partagée par une page de fans, Del Rey et Dufrene se parlent gentiment alors qu’ils sont assis sur ce qui semble être un quai. À un moment donné, Del Rey pose sa tête sur l’épaule de Dufrene alors qu’il embrasse le haut de sa tête.

Ils continuent de rire et de parler pendant que Del Rey joue sur son téléphone. La vidéo passe ensuite à des images du mari et de la femme souriant et parlant à l’extérieur d’un bâtiment avec des femmes qui semblent faire partie du personnel.

Dans la section commentaires de la vidéo, capturée le dimanche 29 septembre, Del Rey a partagé ses réflexions sur les paparazzi avant de déclarer que Dufrene est le point culminant de sa vie.

« Tout cela étant dit, Jeremy est le seul et unique. Et incroyable. Et nous sommes très heureux », a ajouté Del Rey.

Même si la relation entre le chanteur et le guide alligator semble progresser rapidement, les deux se connaissent depuis un certain temps.

Une source a déclaré à PEOPLE le vendredi 27 septembre que leur « romance éclair » avait fonctionné pour le couple à sa manière.

« Ils se sont rencontrés pour la première fois il y a quelques années, puis se sont reconnectés plus tôt cette année », a indiqué la source. « Ça a été une sorte de romance éclair, mais les amis proches de Lana espéraient qu’elle se marierait. »

Lana Del Rey et Jeremy Dufrène.

Ils ont ajouté : « Jeremy est différent des hommes que Lana rencontre dans le monde du divertissement. C’est un gars formidable. Il est charmant et charismatique à la manière du Sud, un vrai gentleman, et il traite très bien Lana. C’est une vieille âme. »