Lana Del Rey met fin aux allégations selon lesquelles elle aurait pratiqué la sorcellerie lors de sa tournée

Lana Del Rey a critiqué cette semaine une influenceuse qui l’a récemment accusée d’avoir renversé une foule de fans avec de la « sorcellerie ».

« Salope, je connais mieux que vous les versets de la Bible », a commenté Del Rey à propos de la publication de l’influenceuse chrétienne sur Instagram Traci Coston à son sujet, comme l’ont montré des captures d’écran des réseaux sociaux. « PS : Vous dégagez une énergie de super gremlin. Pas dans le bon sens. »

Fin août, Coston a publié une vidéo affirmant que l’auteur-compositeur-interprète de « Summertime Sadness » avait d’une manière ou d’une autre provoqué l’effet domino des chutes de personnes lors de son concert à Mexico.

« Lana Del Rey a ouvertement parlé de la pratique de la sorcellerie », a déclaré Coston dans une vidéo qu’elle a publiée le 4 septembre.

En 2017, l’auteure-compositrice-interprète a déclaré à NME qu’elle avait tenté de jeter un sort au président de l’époque, Donald Trump.

« Ouais, je l’ai fait. Pourquoi pas ? Écoutez, je fais beaucoup de conneries », a déclaré Del Rey.

« Je suis dans la lignée de Yoko [Ono] et Jean [Lennon] et la croyance qu’il y a un pouvoir dans la vibration d’une pensée », avait-elle ajouté à l’époque. « Vos pensées sont des choses très puissantes et elles deviennent des mots, et les mots deviennent des actions, et les actions conduisent à des changements physiques. »

Coston a poursuivi: « Et vous regardez ce qui s’est passé lors d’un de ses concerts », montrant la vidéo de la vague de personnes tombant lors du spectacle d’août. « Quelle que soit la sorcellerie que fait Lana Del Rey, le sort qu’elle met sur sa musique pour la rendre attrayante, ces démons sont invités dans la foule et en vous lorsque vous y assistez. »

Elle a ajouté : « Ces démons détruiront votre vie », affirmant que des gens étaient auparavant venus vers elle pour se « délivrer » des démons qui s’étaient attachés à eux après avoir assisté à des concerts.

« Il y a une raison pour laquelle la Bible nous dit de rester à l’écart de la sorcellerie : c’est parce que Dieu vous aime et qu’il essaie de vous protéger », a déclaré Coston.

Après que Del Rey ait commenté le message, Coston a désactivé les commentaires.

Fox News Digital a contacté Coston et un représentant de Del Rey pour commentaires.

L’auteur-compositeur-interprète de « Say Yes to Heaven » a déjà déclaré qu’elle croyait en Dieu.

Del Rey a déclaré au Quietus en 2011 : « Ma compréhension de Dieu vient de mes propres expériences personnelles… parce que j’ai eu tellement de problèmes à New York que si vous étiez moi, vous croiriez aussi en Dieu. C’est déjà assez grave, votre seul recours est de vous allonger au lit et de commencer à prier. Je ne sais pas si je me rassemble une fois par semaine dans une église et tout ça, mais quand j’ai entendu dire qu’il existe une puissance divine à laquelle vous pouvez faire appel, je l’ai fait. Je suppose que mon approche la religion est comme mon approche de la musique : je prends ce que je veux et laisse le reste. »

Del Rey a également inclus un morceau sur son nouvel album « Saviez-vous qu’il y a un tunnel sous Ocean Boulevard » intitulé « Judah Smith Interlude », dans lequel elle s’est enregistrée en train d’écouter et parfois de rire lors d’un sermon du prédicateur titulaire. Del Rey a été lié au chapitre Smith’s Churchome à Los Angeles.