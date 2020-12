Comme les fans de la chanteuse le savent, elle et Sean ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple aux Grammys 2020.

«On m’a demandé si j’étais nerveux et pas du tout», se souvient Sean du grand moment lors de la remise des prix. « Nous conduisons des voitures à 120 miles par heure, et je ne veux pas avoir l’air d’un dur à cuire, mais je veux dire, quand vous êtes derrière un suspect de tir connu et qu’il saute de la voiture en marche, vous devez sortir ciselure. »

«Prendre des photos et répondre aux questions», a-t-il poursuivi. «Je n’essaie pas de ressembler à un dur à cuire, juste comme, tu sais. C’était agréable, c’est sûr.

Lana n’a jamais commenté sa rupture avec Sean. Cependant, à la demande du Los Angeles Times si les fans ne devaient pas se soucier de sa vie personnelle, elle avait une réponse directe. « Bon sang non, » dit-elle. « Je me soucie de quoi Bob Dylan fait en ce moment. Je suis curieux de savoir s’il porte un sweat à capuche ou un blazer. J’ai compris. »