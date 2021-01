Lana del Rey réfléchit à sa récente couverture d’album.

Le chanteur a pris à Instagram le dimanche 10 janvier et a partagé les illustrations de son prochain album très attendu Chemtrails sur le Country Club.

« Il y a toujours des troubles et des bouleversements et au milieu de ceux-ci – il y a toujours de la belle musique aussi », a-t-elle sous-titré le message. « présentant mon nouvel album chemtrails sur le country club. »

Peu de temps après avoir révélé l’image de couverture qui montre la star et un groupe de femmes réunis autour d’une table extérieure, Lana a ajouté un commentaire pour défendre apparemment la photo contre d’éventuelles critiques.

« Je veux aussi dire ça avec tout ce qui se passe cette année! » l’interprète de 35 ans nominé aux Grammy Awards a écrit. « Et non ce n’était pas prévu – ce sont mes meilleurs amis, puisque vous le demandez aujourd’hui. Et putain! Comme il arrive quand il s’agit de mes amis incroyables et de cette pochette oui il y a des gens de couleur sur cette photo de disques et c’est tout ce que je Je vais dire à ce sujet mais merci. «

Elle a continué en nommant quelques-unes des femmes qui apparaissent sur la couverture avec elle, qualifiant le groupe de «beau mélange de tout».