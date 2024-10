Lana Del Rey brise le silence sur son mariage et est en colère contre les paparazzi

La chanteuse s’est rendue dans la section commentaires d’un Instagram compte de fans pour se plaindre d’un couple de Louisiane qui faisait voler des drones devant les fenêtres de Lana et de son mari et les poursuivait avec un tracker.

Elle a identifié les coupables et a déclaré qu’elle se sentirait beaucoup plus en sécurité si les deux arrêtaient de suivre sa famille dans des zones isolées des États-Unis et de transformer son alliance en perle grâce à la retouche photo.