Lana Del Rey aurait épousé un guide touristique alligator en Louisiane

Les archives judiciaires montrent que la demande était valable un mois et a été signée par un greffier du tribunal.

Selon les médias américains, Del Rey et M. Dufrene n’ont pas attendu si longtemps et se sont mariés jeudi à Des Allemandes, en Louisiane, près de l’endroit où M. Dufrene travaille comme voyagiste en bateau.

« La cérémonie de mariage et la réception ont eu lieu dans le même bayou où Jeremy organise ses excursions en bateau dans les marais », a rapporté vendredi le magazine People, citant une source.

Del Rey n’a pas commenté publiquement le mariage annoncé.

Le couple s’est rencontré en 2019, lorsque la chanteuse a posté des photos d’une de ces tournées et a écrit sur sa page Facebook : « Jeremy me laisse être capitaine chez Arthur’s Air Boat Tours x ».

Le couple a été aperçu ensemble cet été aux festivals de Reading et de Leeds, où Del Rey était en tête d’affiche, ainsi qu’à Londres.

La chanteuse de 39 ans a été propulsée vers la gloire en 2011 grâce au succès de son premier album éponyme et de son single Video Games, et a cultivé une image glamour et quelque peu mystérieuse en sortant neuf albums au total.

Son dernier effort, Saviez-vous qu’il y a un tunnel sous Ocean Blvd, a reçu des critiques majoritairement positives et a été nominé pour le Grammy Award de l’album de l’année.

La biographie de M. Dufrene sur le site Web d’Arthur’s Air Boat Tours indique qu’il travaillait dans une usine chimique jusqu’à ce qu’il décide que ce n’était « pas sa vocation ».

« Après avoir été un peu convaincu par sa famille, il a obtenu son brevet de capitaine et a commencé à organiser des tournées », peut-on lire.

« Jeremy est un excellent capitaine d’hydroglisseur et adore interagir avec la faune et les clients. »