Dites oui au paradis – et à la robe. Lana Del Rey aurait épousé le guide touristique des marais Jeremy Dufrene.

L’interprète de « Say Yes to Heaven » et « Summertime Sadness » a été photographié en train de se marier jeudi à Des Allemands, en Louisiane, au bayou public où travaille Dufrene, selon le Courrier quotidienqui a obtenu et publié des photos et des images de l’événement.

Les représentants de Del Rey – dont le vrai nom est Elizabeth Woolridge Grant – n’ont pas immédiatement répondu vendredi aux demandes de confirmation du Times.

Les images, pour la plupart aériennes, montraient Del Rey, 39 ans, vêtue d’une robe de mariée longue et accompagnée de son père, Robert Grant. Sa sœur Caroline Grant et son frère Charlie Hill-Grant étaient également présents. Le marié, quant à lui, a troqué l’équipement camouflage qu’il porte en tant que guide touristique en alligator pour Airboat Tours by Arthur contre un costume trois pièces classique de couleur sombre. Les célèbres hydroglisseurs de son employeur ont été vus attachés à un quai voisin et l’un d’entre eux était orné de fleurs pour la célébration.

La réception a eu lieu le long du port public, avec plusieurs tables et grandes tentes. La cérémonie semble s’être déroulée à l’abri des regards, à l’intérieur d’une tente, a indiqué le Daily Mail.

Le lundi, TMZ et Personnes a rapporté que le chanteur nominé aux Grammy Awards et le guide touristique avaient obtenu une licence de mariage auprès du greffier de la paroisse de Lafourche en Louisiane, ce qui leur donnait 30 jours pour se marier.

Les deux hommes se connaissent depuis des années et Del Rey a publié un article sur l’une des tournées de Dufrene. de retour en 2019.

Les deux ont déclenché des rumeurs de fréquentation en mai lorsque Del Rey a tagué Dufrene dans un Instagram post et l’a appelé « mon gars ». Ils ont été vus se tenant la main en août au Reading & Leeds Festival et sont sortis ensemble à New York pour le mariage le 7 septembre du mannequin Karen Elson et du propriétaire d’Electric Lady Studios Lee Foster. (Taylor Swift, chanteuse de « Snow on the Beach », et son copain Travis Kelce ont également assisté à ce mariage.)

C’est le premier mariage de Del Rey et le deuxième de Dufrene, qui a trois enfants. Dufrene a travaillé auparavant dans une usine chimique avant d’obtenir son permis de capitaine pour commencer à organiser des tournées. Il a déclaré qu’il aimait interagir avec la faune et les clients, selon les dires de son entreprise. site web.

Del Rey a dit un jour Pierre roulante qu’elle a « une affinité pour les gens vraiment bons, forts et sûrs d’eux ». Elle a déjà rendu public ses relations avec les musiciens Jack Donoghue et Clayton Johnson. Elle a également eu une relation avec le sergent de police à la retraite Sean « Sticks » Larkin. La chanteuse a sorti un panneau publicitaire dans la ville natale de Larkin pour promouvoir son album post-rupture de 2023, « Saviez-vous qu’il y a un tunnel sous Ocean Blvd ».