Lana Del Rey aurait épousé le guide touristique alligator Jeremy Dufrene

Le couple a apparemment échangé ses vœux lors d’une cérémonie jeudi à Airboat Tours by Arthur à Des Allemands, LA – où Dufrene est employé – selon des photos obtenues par le Courrier quotidien .

Pendant ce temps, TMZ a révélé l’histoire plus tôt jeudi… Lana et Jeremy se sont promenés dans le bureau du greffier de la paroisse de Lafourche et j’ai récupéré une licence de mariage quelques jours seulement avant qu’ils ne se marient soi-disant.