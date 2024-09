Lana Del Rey aurait acheté sa robe de mariée des mois avant de se marier avec son nouveau mari Jeremy Dufrene cette semaine.

Sources dit à TMZ dans un rapport publié samedi selon lequel l’interprète de « Summertime Sadness » a choisi d’acheter sa robe au Vintage Market de Trashy Diva à la Nouvelle-Orléans en mai.

Le prix exact de sa robe de mariée reste flou. Cependant, le magasin a affirmé qu’il était peu probable que Del Rey – née Elizabeth Woolridge Grant – ait dépensé plus de 400 $, ce qui se situe dans la fourchette de prix habituelle du magasin pour les robes de mariée.

Le magasin propose des styles allant des années 1920 à l’an 2000.

Lana Del Rey, photographiée ci-dessus en mai, aurait économisé sa robe de mariée – des mois avant son mariage en septembre. Lana Del Rey/Instagram

La robe vient du Vintage Market de Trashy Diva à la Nouvelle-Orléans. WavyPeter / FOND

Un porte-parole du chanteur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Comme nous l’avons signalé précédemment, l’interprète de « Say Yes to Heaven » a épousé le guide alligator d’Airboat Tours by Arthur en Louisiane plus tôt cette semaine.

Le couple a dit « oui » lors d’une cérémonie intime en présence de leur famille et de leurs amis. Del Rey a marché dans l’allée avec son père, Robert Grant, à ses côtés au début de leur cérémonie, selon des photos obtenues par le Daily Mail.

Le chanteur a eu une première relation amoureuse avec Dufrene fin août.

Le prix exact de la robe reste flou. Cependant, il est peu probable que la chanteuse ait dépensé plus de 400 $ pour cette robe. RCF / MÉGA

Del Rey a épousé son mari Jeremy Dufrene cette semaine après avoir débuté leur relation plus tôt ce mois-ci. lune de miel/Instagram

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Cependant, une photo Facebook de 2019 a révélé que les deux hommes se connaissaient depuis des années.

Selon des rumeurs, ils se fréquenteraient pour la première fois après qu’une vidéo TikTok d’eux se tenant la main ait fait surface cet été.

Le couple a rendu public leur relation plus tôt ce mois-ci lorsqu’ils ont été photographiés se tenant la main à New York alors qu’ils assistaient au mariage du mannequin Karen Elson.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie intime avec leur famille et leurs amis en Louisiane. jeremy.dufrene/Instagram

Del Rey a marché dans l’allée vêtue d’une robe blanche aux côtés de son père, Robert Grant. Lana Del Rey/Instagram

Plus tôt cette semaine, un greffier du greffe de la paroisse de Lafourche a confirmé à Page Six que Del Rey et Dufrene avaient obtenu une licence de mariage quelques jours avant leurs noces.

Del Rey était auparavant fiancé au musicien Evan Winiker, selon un Panneau d’affichage rapport de mars 2023.

Selon certaines rumeurs, elle serait également fiancée à Clayton Johnson en décembre 2020,