Lana de Love Island s’ouvre sur le « chagrin d’amour » de l’ex Owen Warner et pourquoi elle ne pouvait pas le regarder sur I’m A Celeb

L’ex d’Owen Warner, un beau mec de célébrité, espère guérir son cœur dans la villa de Love Island.

La magnifique Lana Jenkins, 25 ans, s’est séparée de la star des Hollyoaks il y a deux ans, mais a déclaré que le chagrin était encore trop brut pour qu’elle puisse regarder son séjour dans la jungle l’année dernière.

S’exprimant quelques jours avant d’entrer dans la nouvelle villa ITV2 au Cap, en Afrique du Sud, Lana a déclaré: «J’ai eu un chagrin qui était ma dernière relation, mais je pense que le fait d’en sortir a fait de moi une personne meilleure et plus forte.

«Je suis tout au sujet du pardon. Je pense que si je pardonne, alors ça me fait me sentir mieux.

“Je ne pense donc pas nécessairement qu’une mauvaise rupture soit une mauvaise chose à long terme.

« Nous avons tous les deux continué notre vie. Il ne regardera probablement pas, parce que je ne le regarderais pas s’il était là-bas.

Elle a dit qu’elle avait sauté de voir Owen dans I’m A Celebrity parce que: “C’est un peu bizarre de regarder son ex pendant une heure à la télé tous les soirs.”

Owen a conquis les cœurs avec ses commentaires idiots et a terminé deuxième derrière la lionne Jill Scott.

Il est sorti avec Lana, de Luton, Beds, après s’être rencontré par des amis communs en 2020.

Love Island commence lundi.

Lana a déclaré: «Je pense que ma tête va d’abord aux regards, avant toute autre chose, puis je me dis, oh, je n’aurais pas dû faire ça, j’aurais dû attendre de les connaître.

« Je suis assez bon pour repérer les drapeaux rouges. Tout de suite s’il y a des drapeaux rouges, je suis comme “noté” et ils seront sur la liste de surveillance.

“Pour moi, les grands non-non sont l’impolitesse et l’impolitesse envers les gens. A part ça, je n’aime pas les gens trop possessifs ou trop autoritaires. Je pense que je suis assez pointilleux.

Lana a déjà travaillé comme figurante sur la comédie ITV Benidorm et, grâce à son travail de maquilleuse, compte désormais l’actrice Michelle Keegan parmi ses amis.

La star de Our Girl a même posté un message de soutien à Lana.

Lana a déclaré: «Michelle est comme une vraie princesse Disney.

“Je pense que tout le monde à l’extérieur sera absolument enthousiaste pour moi.

«Mes proches, ma famille et mon meilleur ami, ils étaient tous absolument ravis et ils organiseront des fêtes quand ça commencera et des trucs comme ça.

“J’ai eu une vie incroyable avant Love Island et je suis sûr que j’aurai une vie incroyable après et je ne pense pas avoir trop d’attentes.”