Lana de Love Island se montre très plantureuse en bikini sexy en vacances avec ses amis

La star de LOVE Island, Lana Jenkins, avait l’air incroyable alors qu’elle arborait un affichage très plantureux dans un bikini bleu en vacances.

Le finaliste de l’émission de rencontres ITV2 prenait le soleil lors d’une escapade à Majorque.

Instagram

Lana a montré sa silhouette incroyable en vacances[/caption] Instagram

Elle a mis un affichage très plantureuse[/caption]

Lana, 25 ans, a exposé sa silhouette svelte alors qu’elle posait parmi les eaux cristallines alors qu’elle plongeait dans l’océan.

L’ensemble assorti a montré ses courbes en pleine force dans un retour à son temps dans la villa sud-africaine.

La bombe blonde Lana a ajouté une paire de lunettes de soleil noires foncées sur son visage pour garder le soleil battant de ses yeux.

Elle a ensuite partagé un autre cliché en gros plan qui montrait son buste dans toute sa splendeur.

Prenant le temps de se détendre sur le sable, elle a attaché ses cheveux pour se rafraîchir dans la chaleur espagnole.

Lana a été rejointe par des amis ainsi que son petit ami de Love Island, Ron Hall, pour l’escapade.

Elle a également partagé un cliché d’une gamme de plats pour la journée qui a vu le groupe se régaler d’une pizza de luxe ainsi que d’une gamme de cocktails.

Ses fans ont été ravis des clichés torrides alors qu’ils se rendaient dans la section des commentaires pour jaillir sur la star.

Un fan a écrit: « Sensationnel ma fille. »

Un autre a ajouté: « Belle [love-heart eyed emoji] profiter de la mer x.”

Un troisième a dit: « Mes jours, tu es belle. »

Avant qu’un quatrième ne fasse écho: « ABSOLUMENT à couper le souffle. »

Lana et son partenaire Ron se sont rencontrés plus tôt cette année lorsqu’ils ont terminé deuxièmes derrière Kai Fagan et Sanam Harrinanan sur Love Island.

Depuis la villa, Ron et Lana ont défié les critiques et semblent rester forts depuis leur retour au Royaume-Uni.

Rex