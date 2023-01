Lana de Love Island en larmes alors que la superbe nouvelle fille Ellie vole Ron – avec un commentaire TRÈS sauvage

Lana Jenkins de LOVE Island s’est retrouvée à retenir ses larmes dans l’émission ce soir – après qu’une autre fille lui ait enlevé Ron Hall.

Bombshell Ellie Spence avait le premier choix des garçons – et a même fait une fouille sauvage avant de faire son annonce.

Lana Jenkins de Love Island a repoussé ses larmes ce soir[/caption] TVI

Ellie Spence a fait un geste majeur sur son homme Ron Hall[/caption]

Elle a dit que Ron n’avait pas “rencontré son match” – bien que lui et Lana soient les favoris des fans auprès des téléspectateurs.

Ellie a ensuite qualifié leur relation de “vibes mortes” en lui disant : “Ça ne crie pas d’étincelles.”

Alors que Ron allait s’asseoir avec son nouveau partenaire, une Lana à l’air très peu impressionnée a chuchoté: «Ne gémit pas beaucoup. Allez-y.

Ellie a expliqué avant de faire son choix : « J’ai décidé de me mettre en couple avec ce garçon parce que d’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, il a l’air vraiment drôle.

“Il est beau, je ne pense pas qu’il ait encore rencontré son match et j’ai vraiment hâte de mieux le connaître.”

Elle était la seule fille à pouvoir choisir un partenaire masculin, en tant que nouvelle arrivée, les garçons restant pour faire le reste de la cueillette.

Lana a déclaré plus tard : « J’étais vraiment excitée quand j’ai reçu le texte de recouplage parce que je pensais que je pourrais être de retour dans le lit de Ron et que nous pourrions avoir de belles conversations et naviguer vers le coucher du soleil.

“Ce n’est évidemment pas comme ça que ça s’est passé pour moi, je ne peux pas faire de pause.”