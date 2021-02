Lana Condor devient réel sur sa célébrité soudaine.

Lors d’un entretien avec SOI magazine, qui a été publié le 2 février, l’actrice a rappelé ne pas être dans le meilleur espace mental après le succès du film Netflix 2018, À tous les garçons que j’ai aimés avant.

« Je disais simplement oui à tout parce que c’est une opportunité unique dans une vie, et vous voulez en profiter, et vous voulez avoir l’impression de tout embrasser pleinement », a admis le jeune homme de 23 ans. «Mais je ne me suis jamais senti aussi mal mentalement. J’étais tellement épuisé. Je rentrais chez moi la nuit et je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Je tremblais pour aller me coucher et je tremblais se réveiller parce que c’était tellement stimulant. «

Heureusement pour Lana, elle avait un système de soutien incroyable pendant cette période chez son petit ami de cinq ans. Anthony De La Torre.

«Anthony – tous les soirs ou tous les matins – plie mes pyjamas et les range sous mon oreiller pour que je n’ai pas à aller les chercher», expliqua-t-elle. « C’est pour moi la plus grande expression d’amour. C’est tellement mieux que, je ne sais pas. Une montgolfière. »