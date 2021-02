Lana Condor ne savait pas qu’elle luttait contre la dysmorphie corporelle: pourquoi c’est si difficile à repérer

«À tous les garçons que j’ai aimés avant», l’actrice Lana Condor a déclaré dans une interview publiée mercredi par People qu’elle n’avait réalisé que récemment qu’elle luttait contre la dysmorphie corporelle. La jeune femme de 23 ans a étudié la danse au lycée, ce qui l’obligeait à constamment examiner à quoi ressemblait son corps. En fin de compte, cela a eu un impact sur sa santé mentale qu’elle n’a reconnu qu’après être devenue célèbre.

«Je me souviens qu’à l’époque j’avais l’impression d’avoir l’air horrible. Je pensais que je n’avais jamais été plus grande, je n’avais jamais eu l’air pire. Et puis je revois les photos et je me dis: ‘Oh mon Dieu, Lana, comme tu étais parler de toi et de la façon dont tu te voyais n’était pas la réalité. Cela a vraiment ouvert la voie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez travailler. «

L’épiphanie tardive de Condor n’est pas rare. La dysmorphie corporelle est le terme familier pour le trouble dysmorphique corporel (BDD), défini par la clinique Mayo comme «un trouble de santé mentale dans lequel vous ne pouvez pas arrêter de penser à un ou plusieurs défauts ou défauts perçus dans votre apparence – un défaut qui semble mineur ou ne peut pas être vu par les autres. »

Et il est souvent difficile pour les personnes atteintes de dysmorphie corporelle de reconnaître qu’elles en sont atteintes.

Pourquoi la dysmorphie corporelle est difficile à repérer:

Beaucoup de gens n’ont pas entendu parler de BDD.

Scott M. Granet, un travailleur social clinique agréé âgé de 66 ans à la clinique OCD-BDD de Californie du Nord, dit que peu de gens connaissent le diagnostic, bien qu’il affecte environ 2% de la population. Ayant lui-même été diagnostiqué, Granet dit qu’il lui a fallu des années pour découvrir qu’il souffrait de dysmorphie corporelle.

«J’ai commencé à montrer des symptômes à l’âge de 19 ans, et c’était avant même que le BDD ne soit un diagnostic reconnu», dit-il. « J’avais BDD jusqu’à ce que j’aie atteint la quarantaine, parce que je n’en avais jamais entendu parler auparavant. Mais j’ai été très éclairé d’apprendre qu’il y avait un nom pour cette chose. »

Les personnes atteintes de BDD peuvent vraiment croire qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec elles.

Malgré le fait que les «défauts» chez les personnes aux prises avec une dysmorphie corporelle soient minimes, voire inexistants, ils croient vraiment qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans leur apparence.

Marla W. Deibler, psychologue agréée et directrice exécutive du Center for Emotional Health of Greater Philadelphia, dit que de nombreuses personnes atteintes de BDD sont convaincues de leurs perceptions négatives de soi, malgré les commentaires du contraire.

«Le BDD peut être difficile à reconnaître en soi-même, car la compréhension de l’inexactitude de la perception erronée de son corps est souvent médiocre», dit-elle.

Granet ajoute qu’ils se concentrent souvent moins sur les problèmes psychiatriques sous-jacents et plus sur les améliorations à court terme de leurs imperfections perçues avec des procédures cosmétiques ou des rendez-vous chez le médecin.

Les critiques des apparences sont normalisées.

Avec la prédominance du marketing en ligne auprès de la jeune génération, nous sommes habitués à l’idée que nous pouvons améliorer notre apparence avec des produits et des procédures coûteux, explique Andrea Bonior, psychologue clinicienne et auteur agréée.

« Certes, notre culture normalise cela dans une certaine mesure: nous donner l’impression que nous devrions tous critiquer constamment nos traits et notre corps », dit-elle.

«Nous pouvons absorber ces messages si automatiquement que nous ne réalisons pas à quel point ils sont insidieux. Ou s’il s’agit d’un être cher, nous pouvons ne pas remarquer beaucoup de comportements extérieurs. Ils pourraient être cachés, comme passer des heures devant un miroir avant sortir ou prendre un selfie. «

La honte les empêche de s’ouvrir aux autres.

Ceux qui reconnaissent leurs comportements malsains peuvent hésiter à aborder ces problèmes en raison de l’embarras. Ils pourraient ne pas vouloir attirer l’attention sur leurs imperfections perçues, ce qui, selon Deibler, peut entraîner «des efforts pour cacher des comportements rituels liés à une perception erronée du corps». Ou ils peuvent craindre de paraître vaniteux en étant obsédés par leur apparence.

Cependant, Granet précise que la dysmorphie corporelle « n’a rien à voir avec la vanité. Les gens veulent juste s’intégrer et avoir l’air normaux. Ils ne veulent pas nécessairement être mieux que quiconque ».

Comment faire face à la dysmorphie corporelle:

Si vous pensez être aux prises avec un trouble dysmorphique corporel, Granet, Bonior et Deibler ont proposé des suggestions.

Cherchez un traitement: Discutez avec un psychologue ou un psychiatre de traitements tels que la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie d’exposition pour diminuer les pensées obsessionnelles et promouvoir l’acceptation de soi.

Fixez-vous des objectifs pour réduire les comportements compulsifs: À la maison, prenez des mesures pour réduire les habitudes malsaines, comme dépenser moins d’argent en produits et réduire le temps passé à vous regarder dans le miroir.

Contre la négativité avec des mécanismes d’adaptation: Il s’agit notamment d’exercices de respiration, de méditation consciente, de tester de nouveaux passe-temps et de cultiver un système de soutien solide.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’un trouble de l’alimentation, vous pouvez appeler la ligne d’assistance de la National Eating Disorders Association au 1-800-931-2237, envoyer «NEDA» au 741-741 ou cliquer pour discuter.