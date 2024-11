Lana Condor et Anthony De La Torre se sont mariés lors d’une cérémonie intime au sommet des montagnes de Malibu et se sont fait tatouer le lendemain

Même si Lana a trouvé sa robe de mariée presque deux ans avant la cérémonie, le reste de sa garde-robe a été choisi plus spontanément. « Il s’est passé tellement de choses dans ma vie personnelle et je n’ai pas pu obtenir le reste des robes longtemps à l’avance, mais tout s’est déroulé comme prévu », dit-elle maintenant. «J’ai fini par trouver la robe de réception la plus magique, avec une de mes meilleures amies, chez Vera Wang lors d’un de mes derniers essayages pour ma robe de cérémonie. C’était si doux et léger – j’avais l’impression de porter de l’air ! »

L’ami du couple, le styliste Brandon Nicholas, les a aidés avec le reste des looks de mariage. « Lui et son partenaire Art Hunter connaissent Anthony et moi depuis des années, donc il sait ce que nous aimons au fond », explique Lana. « Il a également observé et organisé notre style et nos goûts personnels au fil des ans et a vu comment ils ont évolué. » Brandon et Art ont habillé Anthony en Jacquemus pour la soirée de bienvenue, puis en deux costumes Brooks Brothers personnalisés pour le jour du mariage. « Anthony voulait vraiment que son smoking de cérémonie soit intemporel », explique Lana. « Il était attiré par le look classique et élégant du noir et blanc. Sur sa chemise de cérémonie, il a ajouté ses initiales sur le poignet pour vraiment individualiser son look.

Puis, pour son look de réception, au lieu d’ajouter ses initiales, il a monogrammé le nom de Lana sur les poignets, montrant symboliquement qu’après la cérémonie, il était entièrement à elle. Son costume de réception était un velours persistant profond qui correspondait parfaitement à la palette de la réception.

La cérémonie intime a eu lieu au sommet des montagnes de Malibu, en présence des amis et de la famille les plus proches d’Anthony et Lana. «Nous voulions qu’il soit intemporel et aéré, fantaisiste et naturel», explique Lana. «Nous voulions nous inspirer de l’ambiance espagnole du lieu et jouer avec les couleurs d’une manière qui semblait appropriée pour un mariage d’automne, tout en conservant l’ambiance classique et romantique que l’on retrouve généralement lors d’un mariage, et en donnant également l’impression que cela pourrait que ce soit en toute saison.

Au cours de la cérémonie, Lana et Anthony étaient tous deux « enfermés » : « Être là-haut devant tous leurs amis et leur famille, faire le vœu ultime de vie, est un moment que nous chérirons pour toujours », dit Lana. «C’était une occasion tellement émouvante et joyeuse. Le sentiment que je pouvais le mieux utiliser pour le décrire était paisible et profondément présent.