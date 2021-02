«À tous les garçons: toujours et pour toujours», qui commence la diffusion vendredi, met de côté l’équipe Josh et l’équipe John Ambrose et l’équipe Peter en faveur de l’équipe Lara Jean, alors qu’elle se trouve au bord de certaines décisions majeures dans sa vie avec l’obtention du diplôme d’études secondaires approchant. Elle a parcouru un long chemin depuis le romantique sans espoir qui a écrit ses sentiments dans des lettres d’amour plutôt que d’agir sur elles, une habitude qui a déclenché les singeries du premier film lorsque les lettres se sont rendues par inadvertance à leurs destinataires.

C’était vraiment émouvant et cela m’a fait me sentir submergé de joie. J’ai mis tellement de moi dans ces films parce que je les aime. Et ils ont aussi changé ma vie. Mais avec le recul, je courais sur des fumées à ce moment-là, parce que je tournais les films dos à dos, puis je faisais la grande tournée de presse. J’aurais aimé avoir tout compris et être vraiment présent.

Mais d’abord, après plusieurs années d’un horaire de travail éclair, elle s’est concentrée sur l’installation dans sa nouvelle maison à Seattle avec son petit ami, l’acteur Anthony De La Torre, et son chien, Emmy. Alors qu’elle se prépare à dire au revoir au personnage qui a défini sa carrière jusqu’à présent, Condor a discuté de ce que signifie être l’une des rares actrices d’origine asiatique à faire la une d’une comédie romantique et pourquoi la Lara Jean de « Always and Forever » est elle favori. Ce sont des extraits édités de la conversation.

Comment avez-vous réalisé ce dernier film?

Je me souviens avoir pensé: «Comment suis-je arrivé ici?» Je ne voulais rien de plus que de le finir comme je serais super fier de Lara Jean. Alors j’étais juste infernale; Je parlais constamment au réalisateur, aux producteurs et aux scénaristes et tout le monde me disait: «Vous les gars, nous devons lui montrer son entrée dans le monde en tant que jeune femme se choisissant pour la première fois.

Ce fut une expérience émotionnelle folle, car les dernières années ont été les plus grands et les plus grands bas de ma vie. [She has said she felt burned out after the first film.] J’adore les films, les amis que je me suis fait dans les films, l’histoire – j’aime la palette de couleurs de nos films, les roses et les sarcelles. Donc, savoir que c’est la dernière fois que je serai dans la chambre, la dernière fois que je serai à l’école, toutes ces choses dans lesquelles j’ai passé tant de temps ces trois dernières années, est émouvant. Ça va me manquer beaucoup.

Comment était-ce de tourner en Corée?

Nous y sommes allés pendant la saison des typhons. Alors j’étais comme, qui a pensé à ça? Mais c’était incroyable. Nous ne faisions que tourner des choses touristiques, nous avons donc pu tourner dans tous les endroits où nous serions allés en tant que touristes normaux. Nous rencontrions des gens dans la rue et les gens entraient dans le plan pendant le tournage et disaient simplement: «Oh salut! J’adore ton film! » Et nous serions comme, « Vous êtes dedans. »