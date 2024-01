L’amputation d’une table de cuisine souligne la crise sanitaire à Gaza

Les médecins affirment qu’ils ont été contraints de procéder à des amputations et à de petites interventions chirurgicales sans anesthésie ni soulagement de la douleur, même pour ceux qui peuvent se rendre à l’hôpital, en raison de la pénurie de médicaments essentiels. Les cris des patients remplissent les couloirs alors que les pansements sont changés et les éclats d’obus sont retirés.

Même si de nouveaux médicaments sont arrivés à Gaza cette semaine grâce à un accord négocié par la France et le Qatar, certains médicaments spécifiques manquent toujours, a déclaré Michel-Olivier Lacharité, chef des opérations d’urgence de Médecins sans frontières. « Notamment des analgésiques », a-t-il déclaré. On en a cruellement besoin. « Nous avons vu des jeunes enfants s’habiller sans analgésiques et crier », a-t-il déclaré.

Et même une fois que les médicaments arrivent à Gaza, acheminer les fournitures vers les hôpitaux – en particulier ceux des zones nord et centrale de Gaza – reste « un véritable défi », a-t-il déclaré. Les livraisons doivent être coordonnées avec l’armée israélienne et traverser les zones de combat et les points de contrôle, souvent au milieu de communications inégales. Gaza venait juste de subir une panne de communication pendant huit jours.