L’AMPTP révèle la dernière offre de contrat WGA et rend les discussions publiques

Des membres de la Writers Guild of America (WGA) et de la Screen Actors Guild manifestent devant Netflix à Hollywood, en Californie, le 9 août 2023.

Les producteurs hollywoodiens rendent publique leur dernière proposition de contrat alors que les discussions entre les studios et le syndicat des écrivains restent houleuses.

L’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision a révélé publiquement du jour au lendemain dernière propositionqu’ils ont remis aux scénaristes le 11 août. L’offre aborde les résidus et la rémunération, l’intelligence artificielle et une transparence accrue concernant le secteur du streaming – les principales questions pour les scénaristes.

Les membres du syndicat de la Writers Guild of America sont en grève depuis plus de 100 jours – et le syndicat des acteurs a également fait grève en juillet – interrompant la production d’émissions de télévision et de films à Hollywood à un moment où les sociétés de médias tentent de rentabiliser leurs stratégies de streaming et poussant les consommateurs vers les salles de cinéma.

La dernière proposition des studios est arrivée quelques jours après que les producteurs ont demandé une réunion aux scénaristes et comprend l’augmentation de salaire la plus élevée proposée pour la WGA depuis 35 ans, selon l’AMPTP – « une augmentation composée de 13% sur le contrat de trois ans, avec un augmentation de 5 % la première année, de 4 % la deuxième année et de 3,5 % la troisième année.

La proposition augmente également les résidus, prévoit une nouvelle structure de rémunération, des protections concernant l’utilisation de l’IA, la « transparence des données » concernant les données d’audience en streaming et la formation des scénaristes pour devenir des showrunners.

« Notre priorité est de mettre fin à la grève afin que les membres estimés de la communauté créative puissent retourner à ce qu’ils font de mieux et de mettre fin aux difficultés que connaissent tant de personnes et d’entreprises au service de l’industrie », a déclaré la présidente de l’AMPTP, Carol Lombardini, dans un communiqué. déclaration. « Nous sommes venus à la table avec une offre qui répond aux préoccupations prioritaires exprimées par les auteurs. Nous sommes profondément déterminés à mettre fin à la grève et espérons que la WGA travaillera à la même résolution. »

Pourtant, les négociations semblent loin d’être terminées : peu après que la proposition ait été rendue publique, le syndicat des écrivains a publié son dernier mise à jour et a déclaré que les parties avaient engagé de nouvelles discussions depuis l’offre du 11 août.

Les discussions comprenaient une rencontre avec de grands noms des médias, notamment Disney Le PDG Bob Iger, la directrice du film NBCUniversal Donna Langley, Netflix le co-PDG Ted Sarandos, et Découverte de Warner Bros. PDG David Zaslav.

Les auteurs ont déclaré qu’au lieu de pourparlers de bonne foi, ils ont été « accueillis par une leçon sur la qualité de leur unique et unique contre-offre ». Le syndicat a déclaré que la dernière offre des studios comporte toujours « des limitations, des lacunes et des omissions » qui ne parviennent pas à protéger les écrivains hollywoodiens.

« Ce n’était pas une réunion pour conclure un accord. C’était une réunion pour nous faire céder, c’est pourquoi, moins de 20 minutes après la fin de la réunion, l’AMPTP a publié le résumé de ses propositions », ont déclaré les auteurs dans un communiqué. déclaration.

Les représentants de l’AMPTP n’ont pas immédiatement répondu aux commentaires mercredi.

Divulgation : Comcast possède NBCUniversal, la société mère de CNBC. NBCUniversal est membre de l’Alliance des producteurs de films et de télévision.