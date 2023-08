L’AMPTP fait appel à une société de relations publiques de crise pour l’aider à diffuser des messages de grève

Durant les mois de grèves à Hollywood, tant les WGA et SAG-AFTRA ont réussi à conquérir assez facilement le tribunal de l’opinion publique. Les chefs de studio aiment David Zaslav et Bob Iger a fait la une des journaux pour avoir mis les pieds dans la bouche assez tôt, et studios en général ont fait des démarches qui ne les peint pas sous le meilleur jour possible.

Un autre parti qui a du mal à contrôler le récit ? L’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), qui a été méchant pendant des mois pour ses actions contre les deux syndicats dirigés par les travailleurs et son échec pour sécuriser un traiter avec la WGA en particulier . Par ème le journaliste hollywoodienl’AMPTP est désormais cherche à changer cela en embauchant la société de relations publiques The Levinson Group . La société basée à Washington, DC a aidé l’équipe nationale féminine de football des États-Unis à bénéficier de la parité salariale et a fondé Molly Levinson a a travaillé auparavant chez CBS et serait connu pour aider ses clients en cas de « problèmes de réputation et de risque ».

Bien qu’un plan spécifique de Levinson n’ait pas encore été finalisé, il semblerait que la société ait été amenée à changer l’opinion générale que les gens moyens peuvent avoir sur les studios et leurs PDG comme étant cupides et déconnectés. Une source parlant à Date limite a noté que les studios « « Nous avons besoin d’une meilleure coordination, d’un meilleur message » pour lutter contre les efforts des écrivains et des médias au cours de l’été. Comme l’a noté THR, l’AMPTP a déjà fait appel à des sociétés de relations publiques non liées au divertissement pour participer aux grèves, notamment lors de la grève des écrivains de 2007-2008. SAG-AFTRA, pour sa part, a également fait appel à Stephanie Cutter, qui était directrice de campagne adjointe du président de l’époque, Barack Obama, avant l’élection présidentielle de 2012.

Il n’est pas surprenant d’entendre que l’AMPTP espère que les écrivains et les acteurs se dévoreront les uns les autres et accepteront tout accord qui leur sera proposé. Ce qui est plus surprenant, c’est que les grèves durent depuis près de quatre mois et qu’il pense qu’il y a une chance de sauver l’image publique de l’entreprise et des studios. Grâce aux médias sociaux et au piquetage, la SAG-AFTRA et la WGA ont clairement indiqué où le blâme réside pour les grèves, et qu’ils ne reculeront pas tant que toutes les personnes impliquées n’en bénéficieront pas. Et parce que les studios ont publiquement tenté de présenter ces radiations comme des pas grave (et quelque chose qu’ils veulent punir activement les grévistes pour), une nouvelle société de relations publiques pourrait ne pas suffire.

