La Commission binationale des pêcheries des Grands Lacs sensibilise les gens à un poisson suceur de sang qui ravage les écosystèmes depuis des décennies.

La lamproie marine, un poisson ressemblant à un serpent qui a plus de 100 dents et une bouche à ventouse qu’il utilise pour s’accrocher et pénétrer les écailles d’autres poissons. Selon Pêches et Océans Canada, chaque lamproie peut tuer jusqu’à 20 kilogrammes de poisson en l’espace de 12 à 18 mois, et seulement 1 poisson sur sept survit à ses attaques.

« Ils peuvent infliger des dégâts incroyables », a déclaré lundi Marc Gaden de la Commission des Grands Lacs à Your Morning de CTV.

« Il y a beaucoup de poissons succulents dans les Grands Lacs que ces lamproies aiment manger et comme rien ne les contrôle, c’est cette parfaite tempête d’invasion », a-t-il déclaré.

Les lamproies marines se sont rendues en Amérique du Nord par les canaux de navigation de l’océan Atlantique il y a plus d’un siècle, causant de graves dommages dans les années 1950 et au début des années 1960 qui ont entraîné l’effondrement de la pêche dans les Grands Lacs et presque détruit l’écosystème. L’invasion de la lamproie marine a causé un déclin de 98 % du touladi à l’époque, ce qui a mené à la création de la Commission des pêcheries des Grands Lacs.

Les pêcheries commerciales, récréatives et tribales des Grands Lacs ont créé collectivement plus de 75 000 emplois dans une industrie évaluée à 7 milliards de dollars américains par an, selon la Commission des pêcheries des Grands Lacs.

Bien que les humains n’aient pas à s’inquiéter d’être attaqués par l’un de ces suceurs de sang, Gaden dit qu’il est important de reconnaître les dommages qu’ils peuvent infliger aux écosystèmes.

« Les gens doivent savoir que les espèces envahissantes destructrices ont infligé des dégâts incroyables à la pêche. Ils sont comme un ressort hélicoïdal et si vous lâchez tout contrôle, ils vont rebondir à nouveau », a déclaré Gaden.

La lamproie marine femelle peut pondre de 50 000 à 100 000 œufs. Lorsque les œufs deviennent des larves, ils mangent tout ce qui dérive sur leur chemin pendant trois à quatre ans jusqu’à ce qu’il devienne un prédateur mature aux dents dentelées.

Heureusement, Gaden dit que des méthodes ont été développées pour détruire cette espèce envahissante, ce qui a entraîné la diminution de 95 % de la population de lamproies dans les Grands Lacs. Les deux moyens les plus efficaces de lutter contre ces parasites consistent à construire des barrages pour empêcher l’espèce de se reproduire et à utiliser des pesticides. Les lampricides sont des composés chimiques déversés dans le lac pour attaquer directement la lamproie marine au stade larvaire.

Dans son budget de 2017, le gouvernement canadien a prévu 8,7 millions de dollars pour contrôler la lamproie marine et financer la recherche pour mieux la comprendre.